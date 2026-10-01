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El lateral Ángelo García amplía su contrato con el Granada hasta 2030

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Granada, 1 oct (EFE).- El Granada ha renovado hasta 2030 al joven lateral Ángelo García, considerada una de las grandes estrellas de la cantera del club y que esta campaña ya ha disputado tres partidos con el primer equipo en LaLiga Hypermotion.

Ángelo, de 20 años, ha ampliado su vínculo contractual con el Granada hasta el 30 de junio de 2030 tras el acuerdo alcanzado entre el futbolista y el club andaluz, informó este miércoles la entidad.

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El lateral zurdo llegó al Granada 2022 para jugar en su equipo juvenil y este pasado verano se unió a la plantilla del primer equipo, convenciendo al técnico José Rojo ‘Pacheta’ para quedarse en él pese a tener ficha del filial.

Ángelo ha participado en los tres últimos partidos del equipo esta campaña en LaLiha Hypermotion, en todos ellos saliendo desde el banquillo, con lo que ha confirmado que es una de las grandes promesas de la entidad.

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El Granada celebró “la renovación del futbolista” y le deseó “la mayor de las suertes en los retos” que tiene por delante. EFE

jag/agr/jl

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