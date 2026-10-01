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El juez cita como investigado al presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra' el 16 de octubre

29/03/2021 Avión de Plus Ultra. POLITICA PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado al financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven, señalado como el presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra', el próximo 16 de octubre a las 9.00 horas.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor del 'caso Plus Ultra' acuerda la declaración del financiero holandés, a quien dejó en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial después de ser detenido en Alemania y entregado a España a mediados de septiembre.

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Verhoeven es considerado el cerebro detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en la supuesta trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

Tras su detención en Alemania, el financiero holandés fue entregado a España e ingresó en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real. Después de pasar a disposición judicial la semana pasada y acogerse a su derecho a no declarar, Calama acordó dejarle en libertad, aunque le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias cada dos días en el juzgado.

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TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y BLANQUEO DE CAPITALES

El financiero neerlandés está siendo investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Calama, en base a los informes de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, indaga entre otras cosas en una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "es presunto cliente".

Según las pesquisas seguidas tanto en España como en Francia y Suiza, "existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales" gestionada por Verhoeven y Luis Felipe Baca, un empresario vinculado con la trama y detenido en la isla caribeña de Aruba.

Verhoeven "utilizó su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero a la sociedad Plus Ultra amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo", recordó Calama en la orden internacional de detención contra el financiero.

FACTURAS FALSAS

Los investigadores sitúan a Verhoeven como la "principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas", utilizando varias sociedades internacionales "para ejecutar las actividades de blanqueo".

Y apuntan a que Reyes, en paradero desconocido, ordenó supuestamente que algunas cantidades recibidas en las cuentas de la compañía aérea fueron "transferidas inmediatamente" a tres sociedades "instrumentales" de Verhoeven y que fueron a "cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio".

En un registro policial en su casa de Mallorca, los agentes encontraron relojes de lujo, gargantillas, collares o pendientes, así como dos lingotes de oro de cien gramos, un anillo, un colgante y unos pendientes con la forma de un felino.

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EuropaPress

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