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El inspector general del Ejército insta a aumentar la "legitimidad social" de la defensa

01/10/2026 El teniente general inspector del Ejército Raimundo Rodríguez. El jefe de la Inspección General del Ejército (IGE), teniente general Raimundo Rodríguez, ha defendido el arraigo social de la idea de la defensa para incrementar su legitimidad: "Hay que conseguir esa legitimidad social. Que se incremente, que sea más grande". POLITICA CRÓNICA GLOBAL
01/10/2026 El teniente general inspector del Ejército Raimundo Rodríguez. El jefe de la Inspección General del Ejército (IGE), teniente general Raimundo Rodríguez, ha defendido el arraigo social de la idea de la defensa para incrementar su legitimidad: "Hay que conseguir esa legitimidad social. Que se incremente, que sea más grande". POLITICA CRÓNICA GLOBAL
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El jefe de la Inspección General del Ejército (IGE), teniente general Raimundo Rodríguez, ha defendido el arraigo social de la idea de la defensa para incrementar su legitimidad: "Hay que conseguir esa legitimidad social. Que se incremente, que sea más grande".

Este jueves durante el IV foro 'BCN! Desperta' de Crónica Global, Metrópoli y El Español, ha subrayado "la importancia de seguir favoreciendo la comprensión por parte de la ciudadanía de la relación de seguridad, desarrollo económico, industria y bienestar social".

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Cree que el ciudadano aporta la legitimidad social al uso legítimo de la fuerza por el Estado: "Hay un contrato social de hace muchos años en el que la ciudadanía autoriza que el uso legítimo de la fuerza esté en manos del Estado", por una parte.

Por otra parte, "el Estado le da seguridad mientras el ciudadano paga sus impuestos y proporciona legitimidad social".

LA OTAN SE PREPARA

También se ha referido a Rusia como una amenaza para la seguridad de la OTAN, y, en cuanto a Estados Unidos, considera que la conexión atlántica ha dejado de ser una "prioridad" para el país americano y que eso implica una transformación en el seno de la OTAN.

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Es "una Alianza que vuelve a prepararse para la posibilidad de una gran confrontación militar de gran escala, aunque en un escenario mucho más complejo que el de la Guerra Fría", lo que convierte en prioritarias la defensa colectiva y la disuasión.

OTAN Y "RESILIENCIA CIVIL"

"La OTAN está desarrollando esa idea que es nueva, que es de resiliencia civil: es cómo afronta la sociedad y cómo tiene que estar preparada para recibir noticias de impacto, acontecimientos de impacto, normalmente crisis", ha dicho.

También ha dicho que el mercado de la defensa proporciona "oportunidades" en términos de autonomía estratégica, innovación y retorno económico, especialmente a través de la participación en mercados internacionales estratégicos y empresas tecnológicas del sector.

ALEJANDRO RUBIELLA: INNOVACIÓN

Durante un debate sobre defensa con el general de Brigada del Ejército de Tierra y secretario general de la IGE, Juan José González Laá, y el coronel Alejandro Rubiella, jefe de Comunicacion de la Inspección General del Ejército.

Rubiella ha explicado que la innovación en el Ejército se mide bajo el concepto 'MIRADO' (material, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina, organización e interoperabilidad).

Ha dicho que aplicar la innovación correcta en cualquiera de esos conceptos es lo que ha dado los grandes cambios en la Historia: "En la guerra, el que no innova pierde".

Como Rodríguez, Rubiella ha apostado por que toda la sociedad tenga una cultura de la defensa.

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ LAÁ: ESTAR AL DÍA

El general de brigada González Laá ha explicado que en el Ejército hay un proyecto para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y que pivota sobre la transformación digital de los procesos, la evolución de las infraestructuras y el cambio de modelo de liderazgo, entre otros.

Ha hecho referencia al discurso inicial de la jornada a cargo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que había situado la vivienda como ámbito clave en la cohesión de la sociedad: "La vivienda que nos contaba el presidente Illa, que es un problema y que tenemos que estar todos: para nosotros es el de las infraestructuras".

Y se ha pronunciado sobre el estado de las infraestructuras en el Ejército: "Están hechas muchas de ellas con bastante antigüedad, es decir, que tienen muchos años. Pues tenemos que evolucionarlas a un modelo del siglo XXI".

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EuropaPress

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