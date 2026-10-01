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El independentismo pide resolver el "conflicto" Cataluña-España en el aniversario del 1-O

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Barcelona, 1 oct (EFE).- El independentismo ha reivindicado este jueves el legado del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, del que se cumplen nueve años, y ha apostado por reactivar una solución al "conflicto político entre Cataluña y el Estado español".

A la espera de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo permitan aplicar completamente la ley de amnistía y hagan posible el retorno del líder de Junts, Carles Puigdemont, y otros líderes del 'procés', el independentismo ha evocado el 1-O.

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Puigdemont lo recuerda como el "día de la victoria rotunda de la unidad", frente al "ejemplo de autoritarismo, irresponsabilidad y barbarie que dio el Estado español".

En un mensaje en la red social X, ha destacado: El 1-O representa una "legitimidad sobre la cual construimos, en un proceso irrenunciable e inevitablemente democrático, la independencia de Cataluña. Por eso aún estamos aquí. Por eso estaremos aquí".

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Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha comparecido para advertir que el conflicto "de fondo" con España no está resuelto, aunque la aplicación de la amnistía esté "más cerca".

A las puertas del Parlament se han congregado los diputados de Junts, acompañados del secretario general del partido, Jordi Turull, tras una pancarta con el lema "1-O. Ahí estuvimos. Aquí estamos. Aquí estaremos. Independencia".

MEScat-Independentistes d'Esquerra, formación integrada en Junts, ha emitido un comunicado en el que defiende que la nueva etapa, una vez se haya aplicado la amnistía, debe centrarse en "la lucha para hacer plenamente efectivo" el derecho a la autodeterminación.

Para MEScat -en cuyas filas milita el exconseller Toni Comín-, esa lucha debe implicar "no dar apoyo a la investidura de un presidente del Gobierno si no es a cambio de la celebración de un nuevo referéndum de independencia, ahora acordado y con supervisión europea e internacional".

En un manifiesto titulado "1 de octubre: memoria, democracia y soberanía", ERC pone en valor su "papel determinante" en la organización del 1-O, "tanto desde el Govern como desde la sociedad".

ERC ha hecho un llamamiento a fortalecer la "cohesión social" de Cataluña frente a quienes, "desde fuera o desde dentro", quieren "dinamitarla".

Justamente este jueves, el Parlament ha aprobado una resolución de ERC a favor de "impulsar un gran entendimiento de país en defensa de la democracia, la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español y para avanzar en la soberanía nacional y social de Cataluña".

En otro manifiesto, la CUP ha invocado el legado del 1-O y ha hecho un llamamiento a recuperar la "capacidad de organización, movilización y confrontación sostenida".

Por otra parte, las entidades independentistas han convertido este jueves el juicio por la mutilación de Roger Español, el único que se celebrará por las cargas del 1-O al quedar fuera de la amnistía, en una reivindicación del derecho a decidir y en símbolo de la "violencia del Estado español" contra Cataluña.

Decenas de personas se han concentrado ante la Audiencia de Barcelona, convocadas por la ANC, Òmnium Cultural y las entidades Iridia y Stop Balas de Goma, para expresar su apoyo a Roger Español en la última sesión del juicio contra los cuatro policías nacionales acusados de reventarle un ojo con una escopeta de goma en las cargas del 1-O, coincidiendo con el noveno aniversario del referéndum. EFE

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