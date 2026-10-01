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El hombre que se suicidó en L'Hospitalet (Barcelona) conoció la demanda de impago en mayo, según TSJC

07/08/2024 Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, desde 2016, Jesús María Barrientos Pacho. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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Un juzgado de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) notificó el pasado mes de mayo una demanda por impago al hombre cuyo cadáver fue hallado en el interior de un local comercial y señaló el desahucio para el 5 de octubre, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes policiales, el hombre de 60 años se habría suicidado en el local comercial que regentaba en L'Hospitalet e iba a ser desahuciado el próximo lunes.

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La plaza 5, en funciones de guardia, de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Hospitalet realizó el levantamiento de cadáver este miércoles.

Según informa el TSJC, en enero de 2025 se presentó una demanda en contra del hombre por el impago de 8 meses, que fue admitida a trámite en diciembre de ese mismo año.

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Desde enero de 2026 se le intentó notificar al demandante el procedimiento, sin conseguirlo, por lo que finalmente las personas encargadas de realizar este trámite se trasladaron hasta el local, donde lo localizaron y lo informaron personalmente.

NO HUBO ESCRITO DE OPOSICIÓN

Desde ese momento el hombre estuvo al corriente de la demanda por impago, pero "en ningún momento, durante las siguientes semanas, presenta ningún escrito de oposición", por lo que el 29 de mayo de 2026 se dictó un decreto fijando para el 5 de octubre el lanzamiento.

El TSJC afirma que, el 9 de junio de 2026, el demandado se presentó en el juzgado, donde se le notificó "personalmente" el decreto de finalización del procedimiento y se le comunicó la fecha del desahucio y que, un día después, recibió también por correo esta notificación, pero que no presentó ningún escrito al respecto ni consta una solicitud por su parte de aplazamiento u otra petición al juzgado.

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