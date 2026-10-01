El Gobierno de Ayuso registra en los juzgados su petición de desalojar la acampada de Sol

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Madrid, 1 oct (EFE).- La Comunidad de Madrid ha formalizado este jueves la interposición de su recurso contencioso-administrativo en el que solicita a la Justicia que adopte medidas cautelarísimas para forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada de la Puerta del Sol.

Según han trasladado fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha argumentado que se ha producido "una ocupación ilegal del espacio público" y que la Delegación del Gobierno tiene la obligación "imperativa" de ejercer sus competencias de "prevención y vigilancia" para "garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones".

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Además, ha adjuntado al recurso un informe del Gobierno autonómico que constata la "evidente y manifiesta afección física y directa" a dos Bienes de Interés Cultural (BIC), la Real Casa de Correos y la Escultura del Oso y el Madroño, lo que según la Comunidad "podría constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural". EFE