El Gobierno alcanza 85 acuerdos competenciales con comunidades autónomas esta legislatura

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Madrid, 1 oct (EFE).- El Ministerio de Política Territorial ha informado este jueves de que en la actual legislatura ha alcanzado ya 85 acuerdos con comunidades autónomas sobre el reparto competencial, tras haber sellado tres nuevos pactos en septiembre, dos con Andalucía y uno con Cataluña.

Estos acuerdos dan desarrollo competencial entre el Estado y las comunidades a la ley andaluza de espacios productivos para el fomento de la industria, la ley andaluza de vivienda y la ley catalana de derechos de las personas LGTBI y erradicación de la LGTBIfobia, respectivamente; las tres aprobadas en diciembre de 2025.

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Política Territorial ha destacado en una nota de prensa que este tipo de acuerdos evitan eventuales recursos de inconstitucionalidad y reducen la conflictividad, son ejemplos de la política de cooperación impulsada por el ministro Ángel Víctor Torres y emplean los mecanismos de las comisiones bilaterales que habilita el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. EFE