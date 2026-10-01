El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez pide al Supremo la nulidad de su condena

Guardar

Murcia, 1 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad después de que fuera confirmada la condena a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación por prevaricación y falsedad en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.

Según han informado a EFE fuentes de su defensa, la Audiencia Provincial de Murcia ha sido informada de esta solicitud, a la vez que han puesto en conocimiento su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y una solicitud de indulto al Gobierno de España.

PUBLICIDAD

Por todo ello, la defensa del expresidente, del PP, ha solicitado que se paralice la ejecución de la pena de la sentencia hasta que se resuelvan las tres cuestiones planteadas. EFE