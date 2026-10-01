01/10/2026 El Ejército de Tierra celebra en Toledo el IX Foro 2E+I Ejército 35. El Ejército de Tierra ha celebrado en Toledo, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, la IX edición del Foro 2E+I Ejército 35, bajo el lema 'Capacidades diferenciales para la Fuerza posible'. POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA TOLEDO EJÉRCITO DE TIERRA

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El Ejército de Tierra ha celebrado en Toledo, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, la IX edición del Foro 2E+I Ejército 35, bajo el lema 'Capacidades diferenciales para la Fuerza posible'.

El encuentro, desarrollado en el Museo del Ejército, la Academia de Infantería y el Campo de Maniobras y Tiro 'Alijares', ha reunido a representantes del Ejército de Tierra, empresas, universidades y centros tecnológicos.

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La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, inauguró el Foro este jueves, acompañada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, y por el jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), teniente general Guillermo Ramírez Altozano.

El Foro 2E+I, bajo la dirección del MALE y organizado por la Fundación Museo del Ejército, constituye un espacio de colaboración entre el Ejército de Tierra, la industria, las universidades y los centros tecnológicos.

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Su finalidad es favorecer la identificación y el desarrollo de soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades operativas del Ejército y contribuyan al proceso de transformación asociado al concepto 'Ejército 35'. Desde la primera edición se han desarrollado 29 talleres vinculados a diferentes áreas de interés para el Ejército de Tierra.

Durante la primera jornada se abordaron las capacidades diferenciales definidas en el ámbito de la OTAN, los nuevos procedimientos de adquisición rápida y las necesidades operativas identificadas por las unidades del Ejército de Tierra.

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Los diferentes paneles permitieron poner en común la perspectiva del planeamiento de la defensa, las necesidades de la Fuerza y las posibilidades que ofrecen la industria y el ámbito tecnológico.

La jornada concluyó con una demostración dinámica en el Campo de Maniobras y Tiro 'Alijares', en la que se mostraron capacidades y materiales de reciente incorporación al Ejército de Tierra, junto con desarrollos tecnológicos de la industria.

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La actividad permitió mostrar, en un escenario práctico, soluciones relacionadas con la robotización, los sistemas no tripulados y la protección frente a amenazas aéreas, entre otras capacidades.

La documentación preparatoria define precisamente como objetivos de esta demostración mostrar capacidades con materiales de reciente adquisición del Ejército y desarrollos de la industria que puedan resultar de utilidad para las Fuerzas Armadas.

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La segunda jornada se ha centrado en tres ámbitos de especial interés para la evolución de las capacidades terrestres: la robotización del campo de batalla, el combate antidrón (C-UAS) y los efectores y fuegos.

Representantes del Ejército de Tierra, empresas, universidades y centros tecnológicos analizaron posibles soluciones y desarrollos orientados a responder a los requerimientos planteados durante la primera jornada.

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El jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército ha clausurado el IX Foro 2E+I tras haber participado en sus dos jornadas.

El encuentro ha permitido reforzar el diálogo entre el Ejército de Tierra y los diferentes actores vinculados a la innovación y al desarrollo tecnológico, con el propósito de trasladar las necesidades operativas de la Fuerza a soluciones que contribuyan a mejorar sus capacidades presentes y futuras.

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