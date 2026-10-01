El consumo de combustibles de automoción cae un 2,2 % en agosto a pesar de las vacaciones

Guardar

Madrid, 1 oct (EFE).- El consumo de combustibles de automoción en España bajó en agosto un 2,2 % en comparativa interanual, lastrado por la caída de los gasóleos auto, que disminuyeron un 5,4 %, de acuerdo con la información publicada este jueves por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Pese al retroceso, que coincidió con los desplazamientos propios de las vacaciones de verano -marcados este año por el encarecimiento de los carburantes ante las tensiones en los mercados energéticos por Oriente Medio-, el consumo de estos combustibles se incrementa un 0,5 % en el acumulado, gracias al avance de las gasolinas, que crecen casi un 7 % respecto a las mismas fechas de 2025.

PUBLICIDAD

En agosto repuntó interanualmente el consumo de fuelóleos (un 20,6 %), gasolinas (un 6,2 %), y querosenos -combustible empleado en aviación- (un 5,4 %), mientras que bajó el de gases licuados del petróleo o GLP (un 5,3 % menos) y gasóleos (un 6,8 % menos).

En el acumulado aumentan las gasolinas (un 6,9 %), los querosenos (un 4,5 %) y los fuelóleos (+3,3%), en tanto que descienden el GLP (un 1,4 % menos) y los gasóleos (un 2,6 % menos).

PUBLICIDAD

En el octavo mes del año se incrementó el consumo de gas natural (un 8 % interanual), hasta los 25.080 gigavatios hora (GWh), como consecuencia de la subida del destinado a generación eléctrica, que se elevó un 28,3 %.

Por el contrario, retrocedieron el convencional (un 5,5 % menos) y el gas natural licuado (GNL) de consumo directo (un 2,8 % menos).

Hasta agosto, el consumo de gas natural aumenta un 2,1 %, con el impulso del destinado a generación eléctrica (un 15,8 % más), cuya marcha compensa los descensos del convencional (un 3,6 % menos) y del GNL de consumo directo (un 0,4 % menos). EFE

PUBLICIDAD