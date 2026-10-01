El buque 'Juan Carlos I' entra en dique seco para ajustar su nuevo sistema de propulsión

Cádiz, 1 oct (EFE).- El buque anfibio portaeronaves 'Juan Carlos I' ha entrado en el dique del astillero de Navantia de Puerto Real (Cádiz) para ajustar y optimizar el sistema de propulsión instalado a finales del año anterior, ha informado la Armada.
Tras varios meses de pruebas en el mar, este periodo de mantenimiento aplicará una mejora de diseño en colaboración con la empresa ABB Marine & Ports para incrementar la resiliencia tecnológica de la plataforma, una actualización que ya se estandariza en buques con el mismo sistema, explica la Armada en una nota de prensa.
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La inmovilización técnica se extenderá durante cuatro semanas, hasta finales de octubre.
Navantia aprovechará este periodo en dique seco para ejecutar trabajos complementarios de habitabilidad y sustitución de equipos.
"Con estas mejoras, el buque recuperará su plena disponibilidad de cara a un exigente calendario que incluye un despliegue internacional de larga duración", añade la Armada. EFE
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