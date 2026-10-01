El Ayuntamiento de Madrid retira los carteles de la estatua del Oso y el Madroño de Sol

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Madrid, 1 oct (EFE).- Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han retirado a primera hora de la mañana de este jueves los carteles y accesorios que los acampados en la Puerta del Sol habían puesto a la estatua del Oso y el Madroño.

Ante la previsión de que la protesta se amplíe con nuevas tiendas de campaña, los acampados se plantean expandirse hacia las calles aledañas de Arenal y calle Mayor, según han explicado varios de ellos a EFE.

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La estatua, símbolo de la ciudad, estaba cubierta con una bandera de Palestina, un chaleco reflectante del Sindicato de Inquilinas, carteles y varias pegatinas de la CGT, Liberar Madrid y Feminismo Socialista y Libertario.

Sobre las 07:30 de la mañana, los operarios del Ayuntamiento han procedido a limpiar al Oso y el Madroño, pero varios de los acampados han vuelto a poner los carteles en la valla de protección que se colocó el miércoles alrededor del monumento, aunque en la base del monumento siguen viéndose varias pintadas.

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"Si ellos nos los quitan, nosotros los ponemos otra vez", han comentado.

EFE

mgdp/msp/mcm