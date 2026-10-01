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Denuncian la expulsión ilegal de un menor tutelado por Ceuta desde hace dos años

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Ceuta, 1 oct (EFE).- La Fundación Raíces ha denunciado este jueves la expulsión ilegal de un menor marroquí, de 16 años, tutelado por la Ciudad Autónoma de Ceuta desde hace dos años y que contaba con autorización de residencia y trabajo en vigor.

La organización ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales ante el Tribunal de Instancia de Ceuta contra la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma.

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Según esta fundación, el menor, que residía en el centro de acogida Aljarafe, fue retenido por las Fuerzas Armadas en el puerto de Ceuta y devuelto "por la fuerza" a Marruecos por la Guardia Civil, "sin trámite administrativo alguno, sin asistencia letrada ni intervención de la Fiscalía o de sus tutores".

El recurso exige su retorno inmediato a España y el aseguramiento urgente de las grabaciones de las cámaras de seguridad para evitar la destrucción de pruebas.

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El menor ha relatado a las letradas de la entidad, Paloma García de Viedma y Leire Villate González, que los hechos ocurrieron en la madrugada del 10 al 11 de septiembre.

El menor ha manifestado que a pesar de identificarse en castellano e informar de forma reiterada a los agentes que era un menor tutelado e indicar el nombre de la directora de su centro de protección, los efectivos militares "ignoraron sus manifestaciones y que incluso le llegaron a agredir físicamente para mantenerlo en el suelo".

Posteriormente, según el relato del adolescente, una patrulla de la Guardia Civil lo trasladó directamente al puesto fronterizo del Tarajal, siendo entregado a las autoridades marroquíes, quienes lo maniataron con "grilletes de lazo" y lo retuvieron durante horas en una instalación temporal militar junto al lado marroquí del puesto fronterizo.

Fundación Raíces denuncia que la Administración "actuó con total inobservancia" del procedimiento legal de repatriación previsto en la Ley de Extranjería.

El Gobierno de Ceuta, consultado por EFE, no se ha pronunciado sobre este caso concreto.

Por otro lado, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para "lograr explicaciones al máximo nivel desde los ministerios de Defensa y de Interior" sobre esta expulsión.

En su iniciativa, Santiago exige explicaciones sobre si el Gobierno tiene "información sobre la participación de militares o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", no solo en esta, sino en otras "expulsiones denunciadas" y si se va a "interceder para facilitar las imágenes de las cámaras de la frontera de Tarajal" para identificar a quienes presuntamente actuaron en la expulsión del menor.

Además, el portavoz pregunta qué medidas tomará el ejecutivo para "asegurar el retorno del menor ilegalmente expulsado de Ceuta" y reclama a Interior si "puede confirmar el número de expulsiones que se han producido desde el día 30 de julio de 2026". EFE

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