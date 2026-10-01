Cinco detenidos, dos de ellos menores, por dos agresiones de odio en Tavernes (Valencia)

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València, 1 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cinco varones, dos de ellos menores de edad, por las agresiones sufridas por dos jóvenes de origen magrebí y senegalés ocurridas el pasado mes de septiembre en Tavernes de la Valldigna (Valencia), que están siendo investigadas como delitos de odio.

Fuentes de la Guardia Civil han informado este jueves a EFE de que los tres detenidos mayores de edad serán puestos a disposición judicial este jueves "si no hay cambios".

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Las agresiones, una de las cuales fue grabada en vídeo y difundida a través de redes sociales, se produjeron la noche del pasado 19 de septiembre, en las fiestas del municipio, y en las mismas un joven de origen magrebí fue apaleado y otro senegalés sufrió una agresión que tuvo como resultado una fractura de mandíbula y que requirió su ingreso en un centro sanitario. EFE