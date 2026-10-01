Castilla y León recurrirá los decretos: Invaden competencias y no aumentarán la oferta

Guardar

Valladolid, 1 oct (EFE).- Castilla y León ya ha anticipado que si se convalidan los dos decretos sobre vivienda del Gobierno los recurrirá por invadir competencias autonómicas y ser contrarios al objetivo de aumentar la oferta y moderar el precio para facilitar el acceso a la vivienda, con además aun aumento de la inseguridad jurídica.

Así lo ha trasladado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta y Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha explicado que presentarán los recursos en defensa del interés de los objetivos en materia de vivienda de la comunidad y por esa invasión competencial.

PUBLICIDAD

A juicio de Carriedo, los decretos "equivocan el objetivo" de facilitar el acceso a la vivienda a los que tienen más dificultades, lo que requiere un aumento de la oferta y una bajada del precio y estabilidad, seguridad y confianza jurídica para que los pequeños propietarios ofrezcan sus viviendas.

Para el portavoz de la Junta "ninguno de esos objetivos" se garantiza con los nuevos decretos, que desincentivan que se pongan la vivienda en alquiler o que se construyan nuevas viviendas, y añaden inseguridad jurídica, con un "efecto distinto al pretendido".

PUBLICIDAD

También ha reprochado Carriedo al Gobierno que no se haya pedido la opinión a las comunidades cuando parte de esa legislación la tendrán que aplicar, con medidas como que si un inquilino no paga será la autonomía la que tenga que hacerse cargo de ese importe en su nombre.

Ha insistido Carriedo en que con los nuevos decretos no se facilita el acceso a la vivienda a los jóvenes y personas con más dificultades, y ha mantenido la oposición de la comunidad a aplicar la normativa de Zonas Tensionadas, en lo que el tiempo les ha dado la razón ya que más que aliviar el problema ha llevado, a las comunidades que si lo han aplicado, a más desahucios y menor oferta.

PUBLICIDAD

Por ello ha considerado que es una medida que "ha fracasado" y ha elevado la vivienda al principal problema de los españoles por esas políticas.

Sobre la propuesta de Vox de reducir la presión fiscal para facilitar el acceso la vivienda, ha sostenido que aunque es una vía importante no es la única, y ha incidido en que se requiere una política integral como la que aplican en esa comunidad, con ayudas al alquiler y de avales para dar confianza y seguridad, que haya más oferta y moderar el precio. EFE

PUBLICIDAD

(foto)