Casimiro espera un partido "de una exigencia física muy grande" ante Manresa

Guardar

Lugo, 1 oct (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, espera un partido de “una exigencia física muy grande” frente al Kids&Us Manresa, al que visitan este sábado en el Pavelló Nou Congost.

“Está claro que este partido va a tener una exigencia física muy grande porque va en el estilo de juego que Diego Ocampo implanta en sus equipos y en el nivel físico de su equipo. Para mí, Manresa tiene siete atletas, capaces de jugar a un ritmo increíble y con mucho esfuerzo. Eso ya lo han demostrado en los dos partidos oficiales que han jugado”, comentó.

PUBLICIDAD

En rueda de prensa, el técnico breoganista dijo que su equipo se “equivocará” si se fía de los resultados que ha firmado el Manresa, que arrancó la liga Endesa con una clara derrota en la pista del Bilbao y anoche perdió frente al PAOK en la Eurocopa.

“Es un equipo con muchos jugadores nuevos, que están intentando adaptarse as la idea de su entrenador. Nosotros no tenemos que tomar como referencia sus resultados porque si lo hacemos nos estaremos equivocando otra vez. Tenemos que pensar en las cosas que ellos hacen bien”, subrayó.

PUBLICIDAD

En este sentido, Casimiro admitió que es “complicado” frenar el “altísimo” ritmo con el que busca jugar su próximo rival, lo cual pasaría, puntualizó, por hacer “una buena defensa de su juego de transición”.

El técnico breoganista destacó “la continuidad” que tuvieron sus jugadores frente al Joventut “a nivel de concentración, de estar metidos en todo momento en el partido”.

PUBLICIDAD

Finalmente, el actual entrenador del equipo lucense, que se reencontrará con el club al que dirigió a su primer título de Liga en la temporada 1997-98, habló de las similitudes entre el Nou Congost y el Pazo Provincial de Lugo.

“Es una cancha que no es muy grande, donde el público está muy cerca de los jugadores. Allí animan a su equipo continuamente, además de que ejercen una gran presión sobre el rival. Tiene una serie de condiciones muy parecidas al Pazo. El equipo local así juega mucho más arropado y con más energía”, sentenció. EFE

PUBLICIDAD

dmg/og