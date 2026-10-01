Casas cree "obligatorio" que el Sporting dé "un golpe sobre la mesa" tras perder el derbi

Guardar

Gijón, 1 oct (EFE).- El delantero del Sporting Antonio Casas apeló este jueves a la reacción del equipo tras la derrota en el derbi asturiano ante el Oviedo, al asegurar que "caer está permitido", pero que lo "obligatorio" es "levantarse y dar un golpe sobre la mesa" el domingo ante el Celta Fortuna en El Molinón.

Casas, que compareció este jueves en rueda de prensa en Mareo previa al encuentro del domingo (16:15 horas, El Molinón), admitió que la derrota en el Carlos Tartiere "duele un poquito más de la cuenta" por el "valor emocional" del derbi, aunque recordó que, a nivel clasificatorio, los tres puntos que puede ganar su equipo ante el filial celeste "son los mismos" que los que dejó pasar contra los carbayones.

PUBLICIDAD

Sobre el derbi, el atacante rojiblanco lo definió como "un partido muy igualado, con apenas ocasiones para ambos equipos", que se decidió por detalles que "el Oviedo supo cuidar mejor", y aseguró que desde el césped no se sintió "en ningún momento inferior al rival".

El delantero señaló como claves de la derrota "los pequeños detalles, las vigilancias, los duelos", e hizo autocrítica al considerar que "cada uno tiene que mirarse el ombligo", ya que todos podían dar "un poquito más" para cambiar el signo del partido.

PUBLICIDAD

"Es verdad que todavía no me encuentro al cien por cien", reconoció Casas, que explicó lo complicado de pasar de entrenar solo con un readaptador en un campo de césped artificial a incorporarse a un grupo con tres meses de trabajo conjunto al estar apartado en pretemporada en Italia, aunque apuntó que los goles y los minutos le aportan cada vez "mejores sensaciones" y "confianza".

Respecto al Celta Fortuna, el delantero andaluz prevé un partido "intenso" ante un filial que suele "meter mucho ritmo de balón", si bien recalcó que el equipo conoce las virtudes del rival, sus propias bajas y la manera en que debe plantear el encuentro.

PUBLICIDAD

"Tenemos muchísimas ganas de hacer disfrutar a toda la afición y de vivir por fin una victoria en El Molinón", subrayó el atacante.

La plantilla del Sporting continuó este jueves en Mareo con la preparación del duelo ante el Celta Fortuna sin Juan Otero, Alejo Sarco ni Mamadou Loum por gestión de cargas, mientras que Hugo Guillamón volvió a iniciar la sesión con el grupo y causaron baja los lesionados Andrés Ferrari, Nikita Iosifov, Bruno Rubio y Konrad de la Fuente, además de un Andrés Cuenca en camino de vuelta tras la convocatoria con la Selección Española sub-20. EFE

PUBLICIDAD

dsl/pgc/og