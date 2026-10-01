Espana agencias

Casas cree "obligatorio" que el Sporting dé "un golpe sobre la mesa" tras perder el derbi

Guardar

Gijón, 1 oct (EFE).- El delantero del Sporting Antonio Casas apeló este jueves a la reacción del equipo tras la derrota en el derbi asturiano ante el Oviedo, al asegurar que "caer está permitido", pero que lo "obligatorio" es "levantarse y dar un golpe sobre la mesa" el domingo ante el Celta Fortuna en El Molinón.

Casas, que compareció este jueves en rueda de prensa en Mareo previa al encuentro del domingo (16:15 horas, El Molinón), admitió que la derrota en el Carlos Tartiere "duele un poquito más de la cuenta" por el "valor emocional" del derbi, aunque recordó que, a nivel clasificatorio, los tres puntos que puede ganar su equipo ante el filial celeste "son los mismos" que los que dejó pasar contra los carbayones.

PUBLICIDAD

Sobre el derbi, el atacante rojiblanco lo definió como "un partido muy igualado, con apenas ocasiones para ambos equipos", que se decidió por detalles que "el Oviedo supo cuidar mejor", y aseguró que desde el césped no se sintió "en ningún momento inferior al rival".

El delantero señaló como claves de la derrota "los pequeños detalles, las vigilancias, los duelos", e hizo autocrítica al considerar que "cada uno tiene que mirarse el ombligo", ya que todos podían dar "un poquito más" para cambiar el signo del partido.

PUBLICIDAD

"Es verdad que todavía no me encuentro al cien por cien", reconoció Casas, que explicó lo complicado de pasar de entrenar solo con un readaptador en un campo de césped artificial a incorporarse a un grupo con tres meses de trabajo conjunto al estar apartado en pretemporada en Italia, aunque apuntó que los goles y los minutos le aportan cada vez "mejores sensaciones" y "confianza".

Respecto al Celta Fortuna, el delantero andaluz prevé un partido "intenso" ante un filial que suele "meter mucho ritmo de balón", si bien recalcó que el equipo conoce las virtudes del rival, sus propias bajas y la manera en que debe plantear el encuentro.

"Tenemos muchísimas ganas de hacer disfrutar a toda la afición y de vivir por fin una victoria en El Molinón", subrayó el atacante.

La plantilla del Sporting continuó este jueves en Mareo con la preparación del duelo ante el Celta Fortuna sin Juan Otero, Alejo Sarco ni Mamadou Loum por gestión de cargas, mientras que Hugo Guillamón volvió a iniciar la sesión con el grupo y causaron baja los lesionados Andrés Ferrari, Nikita Iosifov, Bruno Rubio y Konrad de la Fuente, además de un Andrés Cuenca en camino de vuelta tras la convocatoria con la Selección Española sub-20. EFE

dsl/pgc/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las audiencias de septiembre de 2026: Antena 3 lidera, La 1 le sigue de cerca y Telecinco firma su peor inicio de curso frente al mejor de Cuatro desde 2015

También laSexta ha empezado la temporada a la baja en sus audiencias con su peor arranque desde 2012

Las audiencias de septiembre de 2026: Antena 3 lidera, La 1 le sigue de cerca y Telecinco firma su peor inicio de curso frente al mejor de Cuatro desde 2015

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Gonzalo Sanz ha aportado a María Tardón que informó a Pérez Triano de los mensajes que recibió del servicio de inteligencia y de la llamada que mantuvo esa misma noche con un agente del CNI

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

La salida pone fin a una fase del despliegue aéreo español en el DAT Paznic, pero no supone el cierre de la participación nacional en la zona

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

De una huerta familiar a un centro especializado: el viaje de dos calabazas tradicionales para no caer en el olvido

Tras sostener durante generaciones dos variedades vinculadas a la gastronomía aragonesa, un agricultor de Panzano (Huesca) decidió ceder sus semillas a instituciones especializadas, con el fin de evitar que la tradición se extinguiera junto con su propio cultivo

De una huerta familiar a un centro especializado: el viaje de dos calabazas tradicionales para no caer en el olvido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: las claves y los apoyos confirmados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

DEPORTES

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Vinícius no está en un mal momento y podría acabar marcando más de 25 goles: los datos que los demuestran

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle