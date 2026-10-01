Caro reclama un mayor apoyo de la grada: "Si nos pitan, que sea al final de los partidos"

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Las Palmas de Gran Canaria, 1 oct (EFE).- El guardameta de la UD Las Palmas, José Antonio Caro, reclamó este jueves un mayor apoyo de la afición en un momento deportivo delicado, tras dos derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion ante Burgos (1-2) y Éibar (3-2).

El portero andaluz pidió "tranquilidad" y "estabilidad emocional" después de esos dos últimos resultados negativos, y reconoce que la relación con la grada ha sido "un poco fría" en los últimos partidos en el Estadio de Gran Canaria, por lo que solicita que haya "unión" entre ambas partes.

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"No hay que alarmarse, pero toca apretarse el cinturón. Sé que es difícil que lo pidamos públicamente, pero hay que estar juntos; entiendo la exigencia que supone llevar esta camiseta, pero si nos tienen que pitar, que sea al final de los partidos, no durante los noventa minutos", subrayó en conferencia de prensa.

Caro argumenta que no entraron concentrados al encuentro del pasado domingo en Éibar (3-2) y sostiene que, con vistas al siguiente choque contra el Real Valladolid, deben hacerse "fuertes en casa", porque será una de las claves "para luchar por objetivos mayores".

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El cancerbero onubense recuerda que hay muchos jugadores nuevos en la plantilla, entre los que se incluye él después de dos temporadas sin protagonismo: la primera en Cádiz y la segunda como suplente de Dinko Horkas, ya en el equipo grancanario, el pasado curso.

Caro admite que están "concediendo mucho" a sus rivales en defensa y no encuentra una explicación para ello, pero valora que también están marcando muchos goles y que sólo tienen un punto menos que la temporada anterior en la séptima jornada.

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Además, asegura que se siente a gusto con el sistema de Rubén de la Barrera; una forma de jugar que obliga a los defensas a estar muy adelantados, lejos de su área.

"Me gusta vivir fuera de la portería, defender el espacio que deja la línea defensiva, pero hay que ajustar en la presión al lanzador del equipo contrario", precisó, tras reconocer el error que cometió en Girona y que costó uno de los cinco goles encajados a finales de agosto (5-2).

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Y con vistas al partido del próximo domingo contra el Valladolid, admitió que es un "gran rival", que "sabe muy bien a lo que juega", un conjunto pucelano que pondrá a prueba el momento de dudas que atraviesa la Unión Deportiva. EFE

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