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Caceroladas por la vivienda con miles de personas en Madrid, Barcelona y otras ciudades

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Madrid, 1 oct (EFE).- Miles de personas se han concentrado este jueves cacerola o sartén en mano ante los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y otras capitales y desde los balcones de muchos pueblos y ciudades para clamar por el derecho a una vivienda digna y pedir el voto de los grupos parlamentarios para convalidar los decretos del Gobierno.

Al canto de "¡Madrid será la tumba del rentismo!" y "¡No es un piso chulo, es un puto zulo!" y con pancartas en las que se podía leer mensajes como "Fuera buitres" dos mil ciudadanos de todas las edades, según la Delegación del Gobierno, han acudido a la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de la capital, convocadas por el Sindicato de Inquilinas, que estos días canaliza la protesta que ha desembocado en el asentamiento de cientos de tiendas de campaña en la Puerta del Sol.

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Una convocatoria en la emblemática plaza madrileña que ha tenido su réplica en Barcelona -frente al consistorio de la ciudad- y en el resto de ciudades -en los balcones de cada edificio- para reivindicar la convalidación mañana en el Congreso de los dos decretos que recogen parte de las medidas reclamadas por esta movilización.

Los asistentes a la cacerolada de Cibeles no se han dejado ver hasta pocos minutos antes de las ocho, cuando estaba convocada la concentración, momento en que las primeras decenas de personas han sacado cacerolas, sartenes e incluso cajas de lata para golpearlas con cucharas, cazos o mazos de mortero, mientras otros agitaban sus llaves, símbolo de la protesta por la vivienda estos días.

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La portavoz del sindicato, Alicia del Río, ha señalado en declaraciones a los medios que esta acción demuestra "que la fuerza del poder popular es imparable" y que el movimiento social ha hecho en días lo que un Gobierno no ha conseguido en ocho años.

Entre reproches a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, los ciudadanos concentrados han clamado contra los fondos buitres y el rentismo y han apelado a la huelga general.

Manifestantes muy jóvenes, incluso menores de edad, como Iván, Alicia y Martín, de 17 años, que han explicado a EFE que han acudido porque el problema de la vivienda afecta a "varios familiares" suyos y a su futuro, pero también otras con más experiencia como Lourdes, de 68, que se ha mostrado orgullosa de la movilización de las nuevas generaciones estos días.

"Me parece la mejor idea que han podido tener, está bien que se movilicen por sus derechos, siempre nos hemos tenido que mover para conseguir las cosas y ahora toca esto", ha explicado esta vecina, quien tiene esperanza respecto a lo que ocurra mañana en el Congreso: "Y si no, seguiremos", ha asegurado.

La concentración se ha desarrollado sin incidentes y la Policía ha cortado al tráfico solo uno de los carriles de la plaza.

En Barcelona, la plaza de Sant Jaume, donde se encuentran las sedes del Ayuntamiento y del Palau de la Generalitat de Cataluña, cientos de personas han iniciado una cacerolada y han usado sus llaves a modo de sonajero antes de dirigirse hacia la acampada iniciada la noche del miércoles en la plaza de Catalunya.

Los participantes, convocados por los principales sindicatos de vivienda, han desplegado pancartas con mensajes como 'Fuera especuladores de nuestras calles', 'Mi ciudad no es tu parque de atracciones' y 'O se mueven o nos movemos', y cánticos como 'Fuera buitres de nuestros barrios', 'Tenemos derecho a agua, luz y techo' o 'Rescatan al banquero, desahucian al obrero'.

El sonido de las cacerolas se ha podido escuchar también desde los balcones de barrios de València como Benimaclet, tras desplazarse la movilización hasta las casas debido al aviso rojo por lluvias, que ha impedido celebrarlo frente al Ayuntamiento de la ciudad.

La portavoz del Sindicat de Llogateres de València, Andrea Aleixos, ha asegurado en declaraciones a EFE que "la presión se va a seguir manteniendo y la hoja de ruta hacia la huelga general también, porque sabemos que los dos decretos son acuerdos de mínimos. Se puede hacer mucho más, esta es la primera piedrecita en el camino".

En Logroño, unas 1.500 personas se han manifestado en demanda de "vivienda para vivir, no especular', en un recorrido por el centro de la ciudad y con paradas antes las sedes del Ejecutivo de La Rioja, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de la capital riojana.

También en Santander un centenar de personas han golpeado cazuelas, sartenes u otros objetos exigiendo una política de vivienda digna y, llaves en mano, han asegurado que "Cantabria no se vende, Cantabria se defiende". EFE

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