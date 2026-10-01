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Buscan en Toledo a un menor de 16 años desaparecido desde el martes

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Toledo, 1 oct (EFE).- Un dispositivo integrado por agentes de fuerzas de seguridad, bomberos y Protección Civil está buscando en Toledo, en el entorno del río Tajo, a un menor de 16 años que está desaparecido desde el martes, han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

La búsqueda se está desarrollando en la zona cercana a los puentes de La Cava y de San Martín, donde el desaparecido fue visto por última vez el pasado martes.

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En la búsqueda están participando agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), unidades caninas y la Unidad Aérea de la Jefatura de Toledo con drones, por parte de la Policía Nacional, así como efectivos de la Policía Local, del parque municipal de bomberos y de Protección Civil.

Tras recibir la denuncia de su desaparición, la Policía Nacional ha iniciado una investigación para determinar lo que ha ocurrido con este menor, que sigue varias líneas e hipótesis, han indicado las fuentes policiales.

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Asimismo, han explicado que a las 15:00 horas ha habido una reunión de los medios que están participando en la búsqueda del menor, cuyos efectos personales han sido recuperados por la Policía Nacional, con el fin de analizar como seguir desarrollándola. EFE

(foto)

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