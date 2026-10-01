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Arranca la Comic-Con Málaga con miles de fans, pero sin aglomeraciones y con más espacios

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Málaga, 1 oct (EFE).- La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga ha arrancado este jueves con varios miles de fans que recorren ya el recinto, aunque sin aglomeraciones, ya que este año se han ampliado los espacios de actividades, se han añadido unos 25.000 metros cuadrados y se han reorganizado los flujos de personas.

Minutos después de las 10:00 horas se han abierto las puertas de este evento, en el que están programadas unas trescientas horas de contenido hasta el próximo domingo, con numerosos artistas invitados del mundo de las series, el cine, el cómic y la cultura pop.

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Lejos de las carreras del año pasado, la entrada este jueves ha sido muy tranquila, aunque los primeros de la cola llevaban varias horas a las puertas del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Una de las razones es que las deseadas figuras de Funko, que vende ediciones exclusivas de la convención, este año no se ofrecen por orden de llegada como en 2025, sino que las pueden comprar quienes han sido agraciados previamente en un sorteo.

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En esta edición, el espacio de expositores se ha duplicado, ya que a la zona central del Palacio de Ferias se le ha añadido una gran carpa en el exterior, por lo que los pasillos son más amplios para facilitar el recorrido y evitar las aglomeraciones que se produjeron.

Además, este año se puede entrar con comida del exterior y hay instaladas fuentes de agua potable.

Del 1 al 4 de octubre pasarán por este recinto artistas como Elijah Wood, Karl Urban y Sean Astin de 'El señor de los anillos'; Christopher Lambert, Casper Van Dien, Dina Meyer, Michael Ironside, Jake Busey y Denise Richards de 'Starships Troopers'; Jason Lee; Aya Cash (The Boys); Kevin Smith; Mira Sorvino, o Iñaki Godoy, Emily Rudd y Taz Skylar, de 'One Piece'.

El cómic trae desde este jueves a John Romita Jr, quien además ha creado el cartel del evento con dos superhéroes sobre la torre norte de la Catedral de Málaga. También estarán Jorge Jiménez (Batman), Michael Golden (Doctor Strange); Rick Leonardi y Pepe Larraz (X-Men); o Dan Mora (Superman).

A nivel español, se podrá ver esta tarde el reencuentro de la exitosa serie de 'Los Serrano', con algunos de sus actores como Antonio Resines, Antonio Molero, Fran Perea, Víctor Elías, Verónica Sánchez o Natalia Sánchez. EFE

(Foto) (Vídeo)

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