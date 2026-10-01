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Armengol convoca a Robles ante la Comisión de Secretos el día 6, pero desoye su petición de llevar a la jefa del CNI

17/04/2023 La directora del CNI, Esperanza Casteleiro (i), y la ministra de Defensa, Margarita Robles (d), durante una presentación en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a 17 de abril de 2023, en Madrid (España). El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está adscrito al Ministerio de Defensa y es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
17/04/2023 La directora del CNI, Esperanza Casteleiro (i), y la ministra de Defensa, Margarita Robles (d), durante una presentación en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a 17 de abril de 2023, en Madrid (España). El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está adscrito al Ministerio de Defensa y es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado formalmente a la titular de Defensa, Margarita Robles, el próximo martes, 6 de octubre, ante la Comisión de Gastos Reservados, pero no ha incluido la petición que le hizo expresamente la ministra para que citara también ante el mismo foro a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, con el objetivo de informar de la actuación de los servicios de inteligencia antes de la entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio.

Armengol ya anunció la semana pasada en la Junta de Portavoces su intención de citar el día 6 a Robles ante la conocida como Comisión de Secretos Oficiales, que es la encargada de controlar al CNI y de recibir información sobre el uso de los gastos reservados que manejan los Ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.

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La comparecencia de Robles había sido reclamada por PP y Vox para rendir cuentas sobre las comunicaciones del espionaje español sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, pero después el Gobierno registró la petición de comparecencia de la ministra para informar sobre el destino de los fondos reservados de su departamento, una obligación que la ley le exige semestralmente.

En el orden del día de la reunión del próximo día 6, al que ha tenido acceso Europa Press, se registran ambas peticiones de comparecencia. Sin embargo, la propia Robles pidió pública y expresamente a Armengol, que la Junta de Portavoces autorizase también la comparecencia de Casteleiro, que ha sido pedida por el PP y Vox, y también por Sumar, el socio minoritario del Gobierno.

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En la sesión de control del pasado 23 de septiembre y a preguntas del PP, Robles insistió en que ella está "encantada" de comparecer en la conocida como Comisión de Secretos, donde piensa explicar "todo" lo que tiene que explicar sobre los avisos de Ceuta "con absoluto sentido de Estado", incluidas las cosas que son reservadas y de las que sólo puede dar cuenta allí, ya que es una cita a puerta cerrada. Pero utilizó la ocasión para reiterar que Casteleiro quiere hacer lo mismo y tampoco tiene "ningún problema" en acudir.

DEJEN QUE VAYA

"Me gustaría que en la Junta de Portavoces, señora presidenta, se autorizara a la directora del CNI para que no quepa la más mínima duda", indicó, dirigiéndose a Armengol. Por lo pronto, la presidenta del Congreso no ha recogido el guante de una citación que, desde el PSOE no ven necesaria.

En cambio, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, recalcó en rueda de prensa que la máxima responsable del CNI es la ministra, y que la Comisión de Gastos Reservados no está pensada para organizar "careos" entre responsables de los servicios de Inteligencia.

Además de la comparecencia de Casteleiro, el PP tiene registradas ante esta comisión las del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y del director de Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el teniente general Antonio Romero Losada, también por la crisis de Ceuta.

Vox también reclamó que acudiera al Congreso en sesión secreta la directora del Departamento de Seguridad Nacional, la general de brigada del Ejército del Aire y del Espacio, Loreto Gutiérrez Hurtado, una comparecencia que también sigue pendiente.

El Gobierno, por su parte, se ha limitado a proponer la comparecencia de ministros para dar cuenta del uso de gastos reservados, exigida por la ley cada seis meses y habitualmente incumplida, y ya anticipó que, después de Robles se llamaría para dar cuenta de sus gastos reservados a los responsables de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, e Interior, Fernando-Grande Marlaska, que también han formalizado ya su voluntad de comparecer pero que todavía no tienen fecha. A la comparecencia de Marlaska se acumulará la que registró el PP para pedirle cuenta por crisis de Ceuta.

ROBLES, CITADA TAMBIÉN POR LA ESCALA DE DELCY RODRÍGUEZ

En el orden del día de la comisión del próximo martes se han acumulado todas las peticiones relativas a Robles que, por tanto, está convocada para hablar también de otros asuntos como la "presunta utilización" de recursos del CNI para la elaboración de informes sobre miembros del Gobierno destinados a las luchas internas de poder para preservar el puesto actual de la ministra"

Asimismo, se la cita para informar de las órdenes del Gobierno al CNI los días 19 y 20 de enero de 2020 cuando la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hizo escala en el aeropuerto de Madrid, pese a que la Unión Europea le tenía prohibida la entrada.

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