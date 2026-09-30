Espana agencias

Urtasun despide a Gonzalo Suárez: "Veremos la manera de hacer el gran homenaje que merece"

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha despedido este miércoles al cineasta Gonzalo Suárez en el tanatorio de San Isidro de Madrid, al que ha valorado como "uno de los grandes del cine y la literatura de España" y al que espera poder rendir un homenaje "cuando llegue el momento".

"Veremos la manera de hacerle un gran homenaje, porque Gonzalo Suárez merece que el país le reconozca como uno de los grandes de nuestra cultura", ha explicado el ministro a su llegada a la capilla ardiente.

PUBLICIDAD

Urtasun ha hablado del "honor" que fue para él poder acompañar al director asturiano cuando recogió el Goya de honor en la pasada edición de estos galardones en Barcelona y lo ha recordado como una persona "extremadamente vital" que tuvo planes de trabajo hasta el último día.

"Creo que definió una manera revolucionaria de entender el cine en nuestro país con una mirada única", ha concluido.

El escritor, guionista y director de cine español Gonzalo Suárez, autor de largometrajes como 'Remando al viento' (1988) o 'El detective y la muerte' (1994), falleció el pasado martes en su domicilio de Madrid a los 92 años. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Receta de puerros rellenos de jamón serrano y queso acompañados con salsa de tomate

Estos puerros rellenos combinan la suavidad de esta hortaliza con el sabor intenso del jamón ibérico y el toque fundente del queso

Receta de puerros rellenos de jamón serrano y queso acompañados con salsa de tomate

Receta de galletas con forma de hoja de arce sin gluten: una masa marmolada de canela, jengibre y cacao

Esta preparación no necesita pasar por la nevera para tener una textura mantecosa. Además, representa el otoño, una estación deseada por muchos

Receta de galletas con forma de hoja de arce sin gluten: una masa marmolada de canela, jengibre y cacao

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

El Consejo Regional de Patrimonio Cultural aprobó este martes el expedidente para declarar BIC esta escolanía. El ministerio, Más Madrid y el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias votaron en contra. El PSOE no acudió y la Comunidad sacó la votación por amplia mayoría

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

Bogavante, brioche de trufa y un postre con lana de oveja: así fue el menú creado por Joan Roca que Felipe y Letizia sirvieron en la cena con los Macron

Los reyes Felipe VI y Letizia ofrecieron anoche una cena de Estado a Emmanuel y Brigitte Macron en el Palacio Real de Madrid durante la visita oficial del presidente francés

Bogavante, brioche de trufa y un postre con lana de oveja: así fue el menú creado por Joan Roca que Felipe y Letizia sirvieron en la cena con los Macron
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

La Justicia de Ceuta y Defensa investigan las denuncias de torturas y vejaciones a migrantes tras el informe de Amnistía Internacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Aunque sea más cómodo, no te quedes esperando con el embrague pisado y la marcha metida”

El nuevo dron kamikaze “diseñado, programado, construido y probado en Marruecos”, capaz de alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros

ECONOMÍA

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de septiembre

Nueva vuelta de tuerca del euríbor: se dispara en septiembre a máximos de dos años y encarece las hipotecas en 1.230 € anuales

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”