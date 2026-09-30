Urtasun despide a Gonzalo Suárez: "Veremos la manera de hacer el gran homenaje que merece"

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Madrid, 30 sep (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha despedido este miércoles al cineasta Gonzalo Suárez en el tanatorio de San Isidro de Madrid, al que ha valorado como "uno de los grandes del cine y la literatura de España" y al que espera poder rendir un homenaje "cuando llegue el momento".

"Veremos la manera de hacerle un gran homenaje, porque Gonzalo Suárez merece que el país le reconozca como uno de los grandes de nuestra cultura", ha explicado el ministro a su llegada a la capilla ardiente.

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Urtasun ha hablado del "honor" que fue para él poder acompañar al director asturiano cuando recogió el Goya de honor en la pasada edición de estos galardones en Barcelona y lo ha recordado como una persona "extremadamente vital" que tuvo planes de trabajo hasta el último día.

"Creo que definió una manera revolucionaria de entender el cine en nuestro país con una mirada única", ha concluido.

El escritor, guionista y director de cine español Gonzalo Suárez, autor de largometrajes como 'Remando al viento' (1988) o 'El detective y la muerte' (1994), falleció el pasado martes en su domicilio de Madrid a los 92 años. EFE

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