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Un exconcejal del PP de Alicante supo que la edil de Urbanismo tenía un piso de protección

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Alicante, 30 sep (EFE).- El exconcejal del PP en Alicante Toni Gallego ha mantenido ante la jueza de las irregularidades en el reparto de las viviendas de protección pública (VPP) Les Naus de la Playa de San Juan que sabía desde un año y medio antes de que se destapara el escándalo que la entonces edil de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, tenía uno de los pisos.

De esta forma Gallego, que fue concejal de Hacienda y Patrimonio y dimitió por un asunto ajeno a esta causa, ha ratificado en sede judicial el testimonio ofrecido el pasado 2 de julio en la comisión de investigación en Les Corts Valencianes en relación a que Gómez le pidió por favor minutos antes del pleno municipal de julio de 2024 que le sustituyera en un punto sobre Les Naus porque ella era una de las beneficiarias y no quería problemas.

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Gallego ha prestado este miércoles declaración ante la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, Amparo Rubio, quien accedió a la petición de comparecencia de la acusación popular de Ciudadanos (Cs), a la que después se adhirió la fiscalía Anticorrupción, en el intento de las partes de dilucidar si el alcalde, Luis Barcala (PP), u otros políticos conocían lo que sucedía antes de que los manejos se conocieran públicamente a finales de enero de 2026.

Gómez dimitió días después de conocerse lo sucedido y una directora general municipal fue degradada dentro del ayuntamiento en un caso donde se abrió expediente al funcionario autonómico que examinaba las adjudicaciones, entre otras consecuencias como la apertura de la causa judicial y sendas comisiones de investigación en el propio consistorio y Les Corts Valencianes.

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Tras declarar ante la magistrada y preguntado por los periodistas sobre si el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, también conocía en el verano de 2024 que Rocío Gómez era una de las beneficiadas en Les Naus, Gallego se ha limitado a contestar: "No lo sé".

Por su parte, el abogado de Cs, Eduardo García-Ontiveros, ha señalado que en la ratificación de la declaración realizada en la cámara autonómica hoy ante la magistrada, Gallego ha recordado que minutos antes de aquel pleno de julio de 2024 su entonces compañera en el equipo de gobierno y concejal de Urbanismo le abordó para pedirle "por favor" que respondiera a una pregunta sobre Les Naus por ella y que le dio una hoja para leer la contestación que debía dar.

Gallego también ha explicado a la magistrada que una semana antes de los plenos municipales se reparten entre los miembros del gobierno municipal quien contesta a cada pregunta y que ésa sobre Les Naus se había adjudicado inicialmente a Rocío Gómez.

Preguntado por el motivo por el que Barcala no dudó en darle la palabra a él y no a Gómez en el punto de Les Naus, ha indicado que existe un "libro de plenos" donde se reflejan las intervenciones de cada concejal para que, de esta manera, el alcalde sepa quien tiene que tomar la palabra en cada momento, lo que lleva a deducir a la acusación popular de Cs a que "el alcalde ya sabía antes de empezar el pleno" lo que ocurría.EFE

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