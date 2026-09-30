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Siloé anuncia 18 conciertos como parte de su "gira más ambiciosa" en grandes recintos

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Madrid, 30 sep (EFE).- La banda vallisoleta Siloé ha anunciado este miércoles 18 conciertos "deluxe" para 2027 que formarán parte de su gira "más ambiciosa" hasta la fecha, con arranque el 30 de enero en Alicante y final el 30 de octubre en el Navarra Arena de Pamplona.

Será una gira que pisará grandes recintos como el Movistar Arena de Madrid, donde recalará dos noches tras ampliar el aforo inicialmente previsto, las de los días 12 y 13 de marzo, o el Roig Arena de Valencia el 9 de septiembre, ya en el tramo final.

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También pasará por el Sant Jordi Club de Barcelona (13 de febrero), por las ciudades portuguesas de Lisboa y Oporto (19 y 20 de febrero, respectivamente), por la plaza de toros de Murcia (24 de abril), el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza (7 de mayo) y el Pabellón de La Magdalena de Avilés, en Asturias (15 de mayo).

La segunda mitad de la gira tendrá paradas en el Espacio IFAB de Albacete (5 de junio), el Maresnostrum de Fuengirola, en Málaga (11 de junio), el Córdoba Live de esta ciudad (12 de junio), la Alcazaba Árabe de Badajoz (23 de julio), el Bahía Sound de San Fernando, en Cádiz (14 de agosto) y en la plaza de toros de Granada (24 de septiembre).

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Siloé, que también formará parte del cartel de la próxima edición del festival Sonorama de Aranda de Duero (Burgos), ha cifrado en más de 300.000 las entradas puestas a disposición del público para disfrutar de estos directos "de gran formato".

En los próximos meses, señala el comunicado, se irán sumando nuevas ciudades y conciertos en España, Europa y Latinoamérica, a donde ya viajarán el próximo mes de noviembre como banda invitada de los conciertos de Morat en la capital mexicana.

"Será un espectáculo completamente renovado y concebido para grandes recintos, con una producción a la altura de este nuevo salto, pero manteniendo intactas la intensidad, la emoción y la conexión con el público que han definido sus conciertos hasta ahora", se afirma en la nota.

Está abierto ya un registro previo a través de su web para quien quieran acceder a la venta anticipada de entradas. La venta general, ha informado la promotora, comenzará el 7 de octubre, también a través de su página oficial. EFE

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