Mónica García critica la "comprensión lectora" de Feijóo en los decretos de vivienda

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Madrid, 30 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tener un "problema de comprensión lectora" por decir que los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno son "incompatibles entre sí".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra también ha dicho que Feijóo "busca de manera desesperada un recurso para ponerse del lado de los especuladores y los fondos buitre y en contra de las familias", después de que éste anunciara que su grupo votará en contra de ambos decretos el viernes próximo.

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García ha subrayado que el PP va a votar en contra de impedir que los arrendadores puedan subir 400, 500 o 1.000 euros las rentas a sus inquilinos, de impedir desahucios como el de Maricarmen y de tener un parque de vivienda público.

A su juicio, esas y otras medidas contenidas en los decretos son "estructurales" y "urgentes" para paliar el "drama" de la vivienda en España y para "parar el clamor social" de las calles, por lo que ha confiado en que el "sentido común" se abra paso y se convaliden los decretos. EFE

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