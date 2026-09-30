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Mas de la mitad de las personas mayores en España se siente sola con cierta frecuencia

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Madrid, 30 sep (EFE).- El 58,3 % de las personas mayores que vive en su domicilio se siente solo con cierta frecuencia, una cifra que supone doce puntos porcentuales menos que los que viven en residencias, que se sitúan en un 46 %.

Son datos del estudio "Salud y soledad en personas mayores" de la Fundación IDIS -Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad- y realizado por Sigma Dos, que aborda y compara la situación de las personas mayores que viven en sus domicilios y las que lo hacen en residencias.

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Realizado entre 1.101 personas con 65 o más años, de las que 801 viven en sus hogares y 300 viven en residencias, el estudio subraya que la edad media de los mayores institucionalizados encuestados es doce años mayor que la de quienes viven en sus casas, una característica que "marca mucho la diferencia entre las dos poblaciones", tal y como ha considerado la directora de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, durante la presentación del documento.

Además, hay diferencias en el estado civil de los encuestados ya que si en aquellas personas que viven en sus casas el 67 % está casado, quienes están en residencias solo lo están el 12,3 %, mientras que el 56 % está viudo.

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Con estos datos sobre la mesa, el estudio refleja que la mayoría de las personas asegura que tiene un estado de salud bueno o muy bueno, así lo afirma el 65,9 % de los que viven en casa y el 56 %, que lo hace en residencias, no obstante éstos últimos afirman que la satisfacción con la vida actual es ligeramente mayor.

Entre las personas mayores que viven en sus domicilios, el 58,3 % se siente solo con alguna frecuencia.

En cuanto a la prevalencia de soledad no deseada, teniendo en cuenta su definición "clásica", que implica sentirse solo o sola siempre o bastante veces, el porcentaje es del 14,7 %.

Según el estudio, en las residencias las personas que se sienten solas con alguna frecuencia alcanzan un 46 % y la prevalencia de la soledad no deseada es del 21,7 %.

Los datos de la encuesta muestran los niveles de soledad en función también de la escala de Jong Gierveld, una herramienta desarrollada por investigadores holandeses utilizado "ampliamente" en la investigación sobre esta materia en todo el mundo.

En este sentido, refleja un nivel de soledad moderada, en torno a 4 puntos (escala de 0 a 11), sin diferencias entre grupos, aunque sí las hay en las subescalas, "con un mayor peso de la soledad social en la población general de 65 y más años, y un mayor peso de la soledad emocional entre mayores que viven en residencias".

El 77,6 % de los mayores institucionalizados recibe las visitas de sus hijos una o más veces a la semana, porcentaje que se reduce al 69 % de los que viven en sus casas.

Y los que habitan en residencias manifiestan más facilidad para hacer amigos y dicen tener un contacto telefónico más frecuente con otras personas que les llaman para saber cómo se encuentran.

Más del 75 % de todas las personas mayores encuestadas otorga una importancia "máxima" al papel de los servicios sociosanitarios como centros de día, clubes de convivencia, voluntariado o residencias, entre otros.

Antes de la presentación del informe, ha intervenido el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Óscar Álvarez, y ha señalado que la región madrileña es la más longeva de Europa, lo que supone "un hito y un reto".

Ha asegurado que la Comunidad creará por decreto la red de envejecimiento activo, que verá la luz "las próximas semanas", porque la soledad "compete a todos".

Por su parte, el secretario general de la Fundación IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor, ha hecho hincapié en que estar solo y sentirse solo no es lo mismo, porque podemos tener gente a nuestro alrededor y sentirnos solos y vivir solos pero tener muchas relaciones sociales y vínculos. EFE

(foto)

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