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Málaga restringirá los vehículos tuctuc para mejorar la movilidad y evitar la saturación

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Málaga, 30 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Málaga aprobará restricciones a los vehículos tuctuc y concretará sus itinerarios, horarios y puntos de inicio y de finalización, además de limitar el número de autorizaciones para evitar que se produzca una saturación.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado este miércoles esta medida durante el debate sobre el estado de la ciudad y ha recordado que se sumará a la retirada durante este mandato de los coches de caballos y de los patinetes de alquiler.

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De la Torre ha subrayado que Málaga será "pionera" en "ponerle límite" a los tuctucs, "porque su actividad incide sobre la ordenación del tráfico, la seguridad vial, el uso del dominio público viario, los itinerarios, las paradas, los puntos de recogida y bajada y su compatibilidad con el sistema de transporte y movilidad urbana".

Estas restricciones se establecerán mediante la ordenanza del servicio de taxi y transportes turísticos, en la que está trabajando el área municipal de Movilidad, ha precisado el regidor.

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Los coches de caballos dejaron de prestar servicio en Málaga el 6 de octubre de 2025, después de que el Ayuntamiento revocara las veinticinco licencias en vigor e indemnizara a cada uno de sus titulares con 125.380 euros.

Dicha medida se justificó por "la incompatibilidad de la actividad del servicio de paseo de coches de caballos con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para los usuarios de la vía pública como para los propios animales", señaló entonces el Ayuntamiento.

Por su parte, los últimos patinetes de alquiler y bicicletas de pedaleo asistido que quedaban en la calle fueron retirados a finales de marzo de 2025 por el Ayuntamiento de Málaga, al hacerse efectiva la revocación de la autorización temporal otorgada en 2022 para estacionar en la ciudad.

La capital malagueña comenzó en enero de 2025 el procedimiento para prohibir estacionar en la calle a siete empresas que operaban tras detectar incumplimientos de los contratos. EFE

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