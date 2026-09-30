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Lategan gana la segunda etapa en coches, Sanders en motos y fuerte accidente de Benavides

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Juan Antonio Lladós

Zagora (Marruecos), 30 sep (EFE).- El sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Repsol) se adjudicó la victoria en la segunda etapa del Rally de Marruecos, con salida y llegada en la localidad de Zagora y un recorrido de 300 kilómetros contra el reloj y 123 kilómetros de enlace, que registró el triunfo del australiano Daniel Sanders (KTM) en motos y un fuerte accidente del argentino Kevin Benavides (Toyota) en el kilómetro 196,6 del tramo especial cronometrado.

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Kevin Benavides 'voló por los aires' y dio hasta tres vueltas de campana al entrar demasiado rápido en una zona de 'dubbies' (ondulaciones de tierra), en la última de las cuales el frontal de su vehículo tocó el suelo y comenzó a dar vueltas de manera incontrolada para caer sobre sus ruedas pero completamente destrozado.

Antes y en el mismo punto, justo tras cruzar un control de paso de la jornada, los españoles Joan 'Nani' Roma (Ford), sexto en la jornada, y Carlos Sáinz (Ford), tercero, habían tenido sendos sustos, aunque sin llegar a perder el control de sus coches.

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Al llegar a ese mismo punto Kevin Benavides, quien decidió recientemente dar el salto de las motos a los coches, y nada más salir de su vehículo, todavía aturdido y enojado con el accidente pero sin daños físicos que lamentar ni él ni su copiloto, Lisandro Sisterna, no paraba de soltar exabruptos (la concha, la concha...), a la par que preguntaba a los allí presentes hacia dónde iba la dirección de carrera, síntoma inequívoco de que se encontraba desconcertado tras el fuerte golpe.

Luego, ya más tranquilo, Lisandro Sisterna explicó a EFE que hasta ese momento todo era normal y que en el libro de ruta ese obstáculo estaba marcado con un nivel de dificultad de dos sobre tres.

Con el coche seriamente dañado y sin poder retirarlo de la zona en la que quedó 'clavado', continuó el paso del resto de pilotos de todas las categorías, si bien los más rápidos ya habían pasado por ese punto, no sin ciertos sustos en algunos casos.

La victoria acabó en manos del surafricano Henk Lategan y su compatriota Cummings de copiloto, que invirtieron un tiempo de 3horas 28 minutos y 34 segundos, con 41 segundos de ventaja sobre la pareja polaca formada por Goczal y Gospodarcyck (Ford) y con los españoles Sáinz y Oliveras terceros a un minuto y 12 segundos. El líder de la provisional del Rally de Marruecos, el brasileño Lucas Moraes (Dacia), fue cuarto.

Nani Roma concluyó la jornada en la sexta posición y es octavo en la general provisional, en la que el vencedor del segundo día ocupa el segundo puesto, a 28 segundos del líder, con Carlos Sáinz en la tercera plaza, a dos minutos y 43 segundos, después de sufrir una penalización de cinco minutos por exceder la velocidad en una zona limitada.

Daniel Sanders venció en la categoría de motos con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 14 segundos, aventajando en 3 minutos y 4 segundos al estadounidense Ricky Bravec (Honda) y en 3 minutos y 34 segundos al español Edgar Canet (KTM), que ocupan ese mismo orden en la general provisional.

La tercera etapa del Rally de Marruecos se disputará también con salida y llegada en Zagora, con un recorrido de 363 kilómetros cronometrados y 228 que transcurrirán en buena parte por la zona de dunas de Er Rachidia y Merzouga. EFE

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