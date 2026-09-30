La jueza Biedma insiste en indagar si el grupo de Leire Díez pidió a un clan amenazarla

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Madrid, 30 sep (EFE).- La jueza Beatriz Biedma, que procesó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que alude a que hay testigos de los supuestos contactos que el grupo de la exmilitante socialista Leire Díez habría mantenido con un clan para actuar contra ella.

El juez que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, aceptó esta semana a Biedma como acusación particular en el procedimiento, que trata de desentrañar una presunta trama que buscaba boicotear procedimientos judiciales que afectasen supuestamente al Ejecutivo o al PSOE.

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En cambio, el magistrado rechazó investigar una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" y que en una publicación de prensa se relacionó con la supuesta existencia de contactos promovidos con un "conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada", según apuntó en su escrito esta jueza.

Argumentó Pedraz que la magistrada -que está citada en la Audiencia Nacional el 8 de octubre- dijo conocer "estos extremos a través de informaciones", pero no que "ella fuera directa conocedora u objeto de tales amenazas o coacciones".

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En respuesta, la jueza subraya que "no quiso facilitar la identidad de sus testigos para salvaguardar su futura declaración en el procedimiento de injerencias externas y de posibles presiones, así como para evitar que fueran localizados por la prensa y que sus manifestaciones e identidad fueran publicadas en medios de comunicación".

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada también aporta numerosos enlaces de un canal de Youtube, Magistrado Anticorrupción TV, que el juez Pedraz también rechazó analizar al no contar con documentación al respecto.

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En la investigación constan conversaciones entre Leire Díez y Luis José Saénz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, referente a estos vídeos, aunque se desconoce si la exmilitante socialista los empleó para sus fines.

Según los investigadores de la UCO el grupo liderado presuntamente por Leire Díez se habría servido especialmente del exmagistrado Sáenz de Tejada, a través del cual se habrían pretendido articular diversas vías cuya finalidad común habría sido "desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente".

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La magistrada Biedma denuncia la "campaña activa" que Sáenz de Tejada habría emprendido a través de Youtube contra ella y que se intensificó en agosto de 2024, "fecha en la que al parecer se creó el grupo 'Vacaciones y Viajes', integrado, entre otros, por Leire Díez y Sáenz de Tejada.

Biedma subraya que entonces no existía información suya en redes y aporta vídeos en los que Sáenz de Tejada le insulta refiriéndose a ella como "cobarde" o "cínica", la acusa de violar derechos humanoso de actuar "ilegalmente para instar la persecución de ciudadanos y abogados cuando la recurren". EFE

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