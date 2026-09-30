Espana agencias

La Audiencia de Valencia reabre una causa archivada contra un párroco por agresión sexual

Guardar

València, 30 sep (EFE).- La Audiencia de Valencia ha ordenado reabrir la investigación por la denuncia de una mujer que afirmó haber sido víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por el párroco de su pueblo en 2022, después de que un juzgado acordara el sobreseimiento provisional de las actuaciones por "valoraciones subjetivas de la personalidad de la denunciante".

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 dictó el pasado 13 de marzo que el relato de los hechos de la denunciante no era suficiente para poder continuar con el procedimiento, y señaló que veía "plausible" que hubiera podido interiorizar un hecho que no ha ocurrido debido a los "rasgos de trastorno narcicista con un patrón dominante de grandeza y prepotencia", que se recogían "en la exageración de sus logros y talentos".

PUBLICIDAD

El juzgado también señaló que el patrón "narcisista e histriónico queda patente en su narración de los hechos", a lo que "parecían añadirse rasgos de la personalidad paranoide, con desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, sospechando que los demás quieren causarle daño o perjudicarla", y entendió que el relato estaba "huérfano absolutamente de cualquier otra corroboración, vestigio o indicio periférico".

Sin embargo, la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso EFE, ha recurrido el sobreseimiento provisional y ha sostenido que el juez instructor ha realizado "una valoración subjetiva de la personalidad de la denunciante, extralimitándose de las funciones propias de la fase de instrucción".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha señalado que los informes de la psicóloga y del médico forense concluían que el testimonio "era compatible con la veracidad".

Sobre la existencia de contradicciones en el relato de la denunciante que señalaba el auto del juzgado, la Audiencia ha apuntado que "dicha valoración resulta jurídicamente incorrecta" porque las discrepancias señaladas se refieren a aspectos como "el modo de regreso a su domicilio después de los hechos, el grado de desnudez del agresor y la forma concreta en la que se produjeron determinados actos".

"Las divergencias en aspectos periféricos no desvirtúan la credibilidad del testimonio cuando el relato principal permanece firme y coherente", ha añadido el auto.

Así, la Audiencia de Valencia ha afirmado que no comparte "la rotundidad de las manifestaciones y conclusiones del órgano instructor" al efectuar "valoraciones más propias del juicio oral y no jurídicas, sino más bien psicológicas sobre la personalidad de la perjudicada", mientras constan en la causa "informes periciales de profesionales que gozan de una mayor capacitación técnica".

Por eso, el Tribunal estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la víctima y ordena la continuación del procedimiento por los trámites legalmente previstos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

La norma, pendiente de su convalidación en el Congreso, también incluye el traspaso de miles de inmuebles del Estado a Casa 47

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 30 septiembre

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 30 septiembre

Los gasolineros cargan contra la rebaja de la gasolina y el diésel: “No da una respuesta a los precios desbocados”

Consideran “decepcionante” el nuevo paquete fiscal del Gobierno, denuncian que las bonificaciones no atacan el origen de los altos precios y reclama para los carburantes la misma rebaja del IVA prevista para la luz y el gas

Los gasolineros cargan contra la rebaja de la gasolina y el diésel: “No da una respuesta a los precios desbocados”

Juan Manuel Liquinoli, adiestrador, sobre la forma correcta de que tu perro no salte encima de las visitas: “Le vamos a enseñar una manera mejor de recibir lo que quiere”

El experto en comportamiento canino da sus consejos para cambiar esta conducta en las mascotas

Juan Manuel Liquinoli, adiestrador, sobre la forma correcta de que tu perro no salte encima de las visitas: “Le vamos a enseñar una manera mejor de recibir lo que quiere”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Miriam Nogueras asegura que los textos no cumplen sus dos principales objetivos: proteger a las familias y evitar que los fondos buitre sigan comprando vivienda

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

La DGT fija nuevas reglas para los ciclistas desde el 1 de octubre: cambios en adelantamientos, protección y circulación urbana

Pedro Sánchez se disculpa con Macron por el rechazo del PP al Tratado de Amistad entre España y Francia y asegura que se acabará aprobando

Vivas cuenta a la jueza que intentó contactar hasta diez veces con Sánchez antes de la entrada masiva de migrantes y que solo le cogió el teléfono en tres ocasiones

ECONOMÍA

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

Los gasolineros cargan contra la rebaja de la gasolina y el diésel: “No da una respuesta a los precios desbocados”

Las claves de los decretos de vivienda: cómo te afectan si eres inquilino y si eres propietario

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

DEPORTES

Problemas para Topuria: Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia

Problemas para Topuria: Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia

Venden un histórico club francés por un euro: un fondo de inversión británico se hará cargo del equipo

Asesinan a tiros a Iliyan Filipov, presidente del equipo de fútbol más antiguo de Bulgaria: su nombre será grabado “en letras de oro” en el estadio

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League