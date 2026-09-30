Junts evita adelantar su voto, "decepcionado y preocupado" por los decretos de vivienda

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Madrid, 30 sep (EFE).- La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado este miércoles que su formación está "decepcionada y preocupada" por los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, pero ha evitado adelantar si los convalidarán el próximo viernes.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Nogueras ha apuntado que los decretos no dan respuesta a sus dos principales objetivos: proteger a las familias y detener a los fondos buitres.

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La portavoz ha asegurado que hay "mucha tarea" por hacer aún y que su formación seguirá analizando "cada página" de los textos para poder hacer una valoración más profunda en las próximas horas. EFE

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