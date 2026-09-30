Interceptan tres embarcaciones que iban a cruzar el Estrecho con 30 migrantes a bordo

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Ceuta, 30 sep (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado esta madrugada en Ceuta tres embarcaciones que se disponían a cruzar las aguas del estrecho de Gibraltar con 30 migrantes a bordo, sin que se hayan llevado a cabo detenciones ya que eran los propios ocupantes los que ejercían como patrones.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, la intervención se ha producido en el marco de la vigilancia establecida en el litoral ceutí por la proliferación de este tipo de travesías clandestinas.

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Los agentes han interceptado las embarcaciones durante la madrugada y a primeras horas de este miércoles -la última a las 06.00 horas- a siete millas de Punta Almina, cerca de la costa del Sarchal y en las inmediaciones de la planta desaladora.

En todos los casos, los migrantes aprovecharon la falta de visibilidad por una intensa niebla para intentar cruzar a la península.

El Servicio Marítimo ha detenido a una treintena de migrantes en estas tres embarcaciones, todos ellos mayores de edad y de nacionalidad marroquí.

Los migrantes han sido trasladados a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía. EFE