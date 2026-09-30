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El PSOE acusa a Feijóo de ir en contra de los "avances para los españoles" tras adelantar su rechazo a los decretos

15/06/2026 El PSOE acusa a Feijóo de ir en contra de los "avances para los españoles" tras adelantar su rechazo a los decretos. El PSOE ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de votar en contra de "cualquier avance para los españoles" tras adelantar el 'popular' que su formación rechazará este viernes en el Congreso los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros este martes. POLITICA EVA ERCOLANESE
15/06/2026 El PSOE acusa a Feijóo de ir en contra de los "avances para los españoles" tras adelantar su rechazo a los decretos. El PSOE ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de votar en contra de "cualquier avance para los españoles" tras adelantar el 'popular' que su formación rechazará este viernes en el Congreso los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros este martes. POLITICA EVA ERCOLANESE
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El PSOE ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de votar en contra de "cualquier avance para los españoles" tras adelantar el 'popular' que su formación rechazará este viernes en el Congreso los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros este martes.

"En materia de vivienda, el PP solo ofrece la nada, la burla y la estafa", ha reprochado en un mensaje en 'X' la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. En este sentido desde Ferraz han criticado que Feijóo ponga como excusa la "decencia" para justificar el sentido del voto 'popular'.

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"Se ve que Génova solo considera decente comprarse un 'aticazo' con el dinero de los madrileños o regalar viviendas de protección oficial a familiares", han apostillado en un comunicado.

Frente a la postura de la formación de Feijóo, los socialistas han expuesto que para ellos los derechos van "antes" que "el negocio", por lo que han respondido con "medidas concretas" en los decretos. Así, han defendido que si la propuesta del Gobierno sale adelante quien viva de alquiler tendrá "más estabilidad y protección", y quien "sufra" el "fraude" de temporada tendrá nuevas "garantías".

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Del mismo modo desde el PSOE han reivindicado que quien quiera comprarse su primera vivienda dispondrá de "más ayuda", pero quien quiera "especular con un derecho" se encontrará con "más límites".

Por otro lado, desde Ferraz han defendido más construcción, pero también más regulación para atajar la crisis habitacional. "Construimos y movilizamos más vivienda asequible para resolver el problema estructural y, mientras tanto, intervenimos para evitar que la especulación siga expulsando a la gente de sus barrios", han insistido.

Asimismo, han recordado que con los dos decretos el Congreso tiene la posibilidad de sacar adelante la congelación de los contratos de alquiler durante dos años más, las deducciones para inquilinos, los incentivos para propietarios que bajen las rentas o los límites a la compra especulativa, así como una mayor presión fiscal sobre pisos turísticos y las socimi.

El PSOE ha reiterado que con estas dos normas también se blindará la vivienda pública para que sea protegida "de manera permanente". "Lo que se construye con el esfuerzo de todos no puede acabar mañana convertido en negocio de unos pocos", han finalizado.

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