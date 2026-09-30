El éxodo de fortunas de Oriente Medio y el lujo disparan la renta de Benahavís (Málaga)

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Málaga, 30 sep (EFE).- El éxodo de grandes fortunas de Oriente Medio por la situación de inestabilidad en la zona y la actividad económica vinculada a los residentes en urbanizaciones de ultralujo son algunos de los factores que explicarían el ascenso de Benahavís (Málaga) al segundo puesto de la lista de municipios con más renta de España.

Fuentes municipales han apuntado estos factores a EFE, al hilo de la estadística de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes que ha publicado este miércoles la Agencia Tributaria, que sitúa al municipio malagueño solo por detrás de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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La guerra de Ucrania o los conflictos en el entorno de Emiratos Árabes Unidos han motivado la salida de fortunas hacia enclaves que consideran más seguros, caso de Benahavís, donde muchas de estas personas ya disponían de una segunda residencia, que han optado por convertir en primera.

Cuando se producen fuertes repuntes en municipios pequeños, estos suelen estar relacionados o bien con la obtención por parte de alguno de los vecinos de ingresos extraordinarios por alguna venta importante o herencia o bien por el traslado a la localidad de contribuyentes de rentas elevadas.

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En Benahavís se encuentran urbanizaciones de súper lujo como La Zagaleta, La Quinta o Montemayor, entre las más exclusivas de Europa, y también algunas de las casas más caras del país.

En 2023, esta localidad malagueña de poco más de 9.000 habitantes ocupaba el puesto 56 de la clasificación pero en tan sólo un año experimentó un importante salto cuantitativo y se colocó en la segunda posición de una lista que hasta la fecha encabeza Pozuelo de Alarc-ón (Madrid).

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Según la mencionada estadística, que no incluye municipios del País Vasco y Navarra, la renta media de los vecinos de Benahavís es de 79.041 euros, mientras que la de Pozuelo es de 92.564. EFE

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