El Congreso aprueba el suplicatorio de un diputado de Sumar investigado por prevaricación

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Madrid, 30 sep (EFE).- El pleno del Congreso ha aprobado este miércoles por unanimidad el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado de Sumar En Comú Podem Félix Alonso, por un posible delito de prevaricación por supuestas adjudicaciones indebidas cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).

La decisión de la Cámara se produce tras la petición el pasado mes de julio del magistrado Vicente Magro para poder investigar al diputado.

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Los hechos se enmarcan en la contratación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Altafulla, del que era alcalde Alonso, con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP entre 2011 a 2019, con las que habría mantenido distintas relaciones sin sujetarse a la normativa debida.

En su resolución, Magro señaló que se produjo un uso indebido de la figura del contrato menor para satisfacer necesidades recurrentes de la corporación contrario a la normativa de contratación pública.

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El magistrado consideró además en su escrito que "existen elementos bastantes" para considerar provisionalmente a Alonso como posible responsable de un delito de prevaricación, por lo que ante la "constancia de indicios cualificados" era "imprescindible para avanzar en el camino procesal" dirigir suplicatorio al Congreso. EFE