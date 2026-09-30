El 83% de los españoles cree que el acceso a la primera vivienda empeorará o seguirá igual

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Madrid, 30 sep (EFE).- El 83,1% de los españoles cree que el acceso a la primera vivienda empeorará o seguirá igual en el futuro, según el estudio 'Actitudes hacia el estado de bienestar (III)' publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El informe, elaborado con una muestra de más de 6.000 entrevistas realizadas del 10 al 17 de septiembre de 2026, avanza además que el 68,4 % cree que el “acceso a una vivienda digna y adecuada” solo está garantizada para algunas personas y el 60,3 % que solo algunos pueden vivir en “un medioambiente adecuado”.

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El CIS recoge además la opinión de los ciudadanos sobre sanidad, educación o servicios sociales, que valoran, entre otras cuestiones, “muy o bastante satisfactoriamente” el funcionamiento del transporte público (56,2 %) la enseñanza (54 %), y la seguridad ciudadana (50,9 %). EFE