Confirman la absolución de los acusados por la muerte de 6 mineros en León en el 2013

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Valladolid, 30 set (EFE).- La Audiencia Provincial de León ha confirmado la sentencia de noviembre del 2025 del Juzgado de lo Penal 2 de León que absolvió a los 16 acusados de la muerte de seis mineros, ocurrida en el Pozo Emilio del Valle en octubre de 2013 por un escape de gas grisú, al no apreciar "pruebas de cargo suficientes" contra ninguno de los encausados.

Ahora la Audiencia Provincial de León, según sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia, ha desestimado el recurso planteado por el Ministerio Fiscal, con adhesión de las familias de los fallecidos, y considerá el fallo del Juzgado de lo Penal "una solución razonada y razonable" que de forma pormenorizada y exhaustiva valora la prueba practicada y la norma aplicable, por lo que no cabe su nulidad ni un nuevo juicio.

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Tampoco aprecia la Audiencia error de valoración y "puede calificarse este desprendimiento instantáneo de grisú procedente de la zona del postaller como imprevisible, no solo en cuanto a si podría producirse, pues se adoptaron todas las medidas conocidas para reducir la posibilidad de que tuviera lugar, sino también imprevisible en cuanto al momento de producirse, a su magnitud y consecuencias".

El 28 de octubre de 2013 los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, el asturiano José Luis Arias y Manuel Moure, de entre 35 y 42 años, fallecieron sorprendidos por un escape de grisú mientras trabajaban a 694 metros de profundidad en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón (León), en uno de los peores accidentes de la minería en España que dejó también ocho heridos de diversa consideración.

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La Audiencia confirma la absolución de todos los acusados, entre ellos a los propietarios de la Hullera, Antonio, Arturo y Aurelio del Valle, de los delitos de homicidio por imprudencia grave y de los delitos de lesiones por imprudencia grave.

También absuelve a las compañías aseguradoras como responsables civiles directas y a la propia Hullera Vasco Leonesa como responsable civil subsidiaria.EFE