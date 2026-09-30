Espana agencias

Bolaños pide a los partidos catalanes "estar con la gente y no con especuladores sin alma"

Guardar

Barcelona, 30 sep (EFE).- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido este miércoles a los partidos catalanes presentes en el Congreso que "estén con la gente y no con especuladores sin alma" ante los dos decretos sobre la vivienda que se votarán en el pleno extraordinario del viernes en la Cámara Baja.

Así lo ha explicado en el cierre del primer día de debates del 'BCN Despierta 2026', un foro de reflexión sobre el modelo de ciudad y el presente y futuro de la capital catalana, organizado por Crónica Global y que se celebra hasta el viernes en la Casa Seat.

PUBLICIDAD

"Pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre", ha destacado Bolaños.

Ha defendido que ambos decretos garantizan un "equilibrio" entre la protección de los inquilinos, "con moratorias antidesahucios, prórrogas de dos años en los contratos de alquiler y bonificaciones fiscales", y los intereses de los pequeños propietarios, quienes pueden obtener un "paquete potente de beneficios fiscales".

PUBLICIDAD

Esta mañana, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado el apoyo de su partido a ambos decretos, un posicionamiento que más tarde ha contradicho el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha señalado que su grupo los revisará "hasta la última coma" antes de dar su voto favorable.

Por su parte, la portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado que su formación está "decepcionada y preocupada" por los dos decretos, pero ha evitado adelantar si los convalidarán el próximo viernes. EFE

(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Te doy seis consejos para eliminar los pensamientos negativos”

El especialista comparte varias estrategias para dejar de darle vueltas a las preocupaciones y recuperar la atención

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Te doy seis consejos para eliminar los pensamientos negativos”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

La cinta, dirigida por Lucía Alemany, recorrerá la infancia y adolescencia de la exjugadora del Barcelona antes de convertirse en una estrella mundial

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Miriam Nogueras asegura que los textos no cumplen sus dos principales objetivos: proteger a las familias y evitar que los fondos buitre sigan comprando vivienda

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

El Ayuntamiento estudia los daños y prevé instalar un vallado para proteger la escultura

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Telecinco sustituye ‘First Dates’ por ‘Dog Dates’: una edición especial de citas protagonizadas por perros acompañados de sus dueños

El próximo lunes 5 de octubre, las mascotas tomarán el foco del programa de citas presentado por Carlos Sobera

Telecinco sustituye ‘First Dates’ por ‘Dog Dates’: una edición especial de citas protagonizadas por perros acompañados de sus dueños
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”

Cuando los egos fracturan un vestuario: Cristiano Ronaldo y una suplencia en la Nations League desestabilizan a la selección portuguesa

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

Una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y un sorteo en un hotel: la surrealista clasificación de Omán en la Copa del Golfo