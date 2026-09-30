Bolaños pide a los partidos catalanes "estar con la gente y no con especuladores sin alma"

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Barcelona, 30 sep (EFE).- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido este miércoles a los partidos catalanes presentes en el Congreso que "estén con la gente y no con especuladores sin alma" ante los dos decretos sobre la vivienda que se votarán en el pleno extraordinario del viernes en la Cámara Baja.

Así lo ha explicado en el cierre del primer día de debates del 'BCN Despierta 2026', un foro de reflexión sobre el modelo de ciudad y el presente y futuro de la capital catalana, organizado por Crónica Global y que se celebra hasta el viernes en la Casa Seat.

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"Pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre", ha destacado Bolaños.

Ha defendido que ambos decretos garantizan un "equilibrio" entre la protección de los inquilinos, "con moratorias antidesahucios, prórrogas de dos años en los contratos de alquiler y bonificaciones fiscales", y los intereses de los pequeños propietarios, quienes pueden obtener un "paquete potente de beneficios fiscales".

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Esta mañana, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado el apoyo de su partido a ambos decretos, un posicionamiento que más tarde ha contradicho el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha señalado que su grupo los revisará "hasta la última coma" antes de dar su voto favorable.

Por su parte, la portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado que su formación está "decepcionada y preocupada" por los dos decretos, pero ha evitado adelantar si los convalidarán el próximo viernes. EFE

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