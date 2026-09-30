Andrée Jeglertz: "Jugamos contra un equipo muy bueno, con buenas individualidades"

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Redacción Deportes, 30 sep (EFE).- Andrée Jeglertz, entrenador del Manchester City femenino, declaró, sobre el Real Madrid, que este jueves jugarán "contra un equipo muy bueno, con buenas individualidades", en la previa de la visita del equipo blanco al conjunto inglés en la segunda jornada de la Liga de Campeones femenina.

"El resultado fue bueno en Múnich (2-2), hubo partes del juego que estuvieron muy bien. Los oponentes de la Liga de Campeones son diferentes. El partido de mañana va a ser muy diferente al del Bayern, jugamos contra un equipo muy bueno, con buenas individualidades. Estamos haciendo todo lo que podemos para tener un buen rendimiento", añadió.

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El sueco fue preguntado por su compatriota Felicia Schröder, una de esas individualidades, que ha marcado ocho goles en seis partidos desde su llegada al Madrid: "La he seguido durante años, como es sueca, he seguido su éxito. Jugadora genial, gran talento, tiene ya un impacto masivo en el equipo, es una jugadora de la que tenemos que estar pendientes, pero no es la única amenaza que tienen".

El Manchester City, al igual que el Real Madrid, empezó su andadura en esta Liga de Campeones con un empate, en su caso, contra el Bayern de Múnich (2-2). Jeglertz destacó dos enseñanzas de ese encuentro: "Sobre todo, que no empezamos demasiado bien, y si no estás preparado desde el principio y dudas un poco, el Bayern te castiga. También aprendimos que nunca nos rendimos, siempre tenemos espíritu de lucha, además de calidad individual".

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Ambos equipos, además, tienen duros compromisos el próximo fin de semana. Las 'sky blue' juegan contra el Arsenal, mientras que el Real Madrid visita al Barcelona, que no ha perdido ni empatado ningún encuentro esta temporada.

"Si juegas contra el Real Madrid aquí, no hay pensamientos sobre el fin de semana. Nosotros sí pensamos en la carga, gestionar las jugadoras, pero nuestro trabajo es hacer todo lo que podamos para ganar mañana, no hay ningún partido más importante que el de mañana. Cuando termine, pensaremos en el siguiente", señaló el entrenador.

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"Una de nuestras fortalezas el año pasado era que cada partido era tan importante como el resto. El partido siguiente es en el que ponemos toda nuestra energía. Da igual si es la Liga de Campeones o la liga, somos buenos en pensar cómo hacer el 100 % para ganar el partido de mañana. No hemos dicho nada del Arsenal en las reuniones del equipo", añadió, sobre la gestión de los compromisos.

También debió hacer frente a las preguntas sobre la situación de la entidad 'citizen', condenada por incumplimiento financiero. "Continuamos nuestro trabajo como siempre. No quiero comentar más sobre eso. Hemos estado entrenando normal, haciendo lo que nos puede afectar, preparar el partido de mañana y gestionar el rendimiento del fin de semana", apuntó.

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"No necesitamos hablar de nada más ahora mismo. Para mí lo más importante es el ahora, y mi trabajo en este momento es preparar al equipo para los próximos partidos, cuidar el entorno, preguntarme si puedo hacer algo al respecto", resumió.

Pau Quesada, entrenador del Real Madrid, comparecerá junto a una de sus jugadoras en rueda de prensa en la tarde de este miércoles, antes del último entrenamiento de su equipo previo al encuentro contra el City. EFE

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