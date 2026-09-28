Temas del día de EFE España del martes 29 de septiembre de 2026

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Gobierno apura el tiempo para lograr algún acuerdo que permita aprobar este martes el decreto de vivienda, ya bautizado como decreto Maricarmen, con la presión de Sumar, que amenaza con plantarse si la norma es un mero parche, y el clamor social de los acampados en Sol.

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ESPAÑA FRANCIA

Madrid - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia este martes una visita de Estado a España de dos días en los que, junto a su esposa, será recibido en el Palacio Real por los reyes, que también ofrecerán una cena de gala en su honor, se reunirá con Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el avance del índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, después de que en agosto la inflación repuntara siete décimas, hasta el 4,3 por ciento interanual.

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(Texto) (Infografía)

ENCUESTA FECUNDIDAD

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la 'Encuesta de fecundidad del año 2025', que analiza las barreras e incentivos que encuentran las personas a la hora de ser madres o padres, así como el número de mujeres que recurre a la reproducción asistida.

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JORGE VOLPI (Entrevista)

Madrid - El escritor mexicano Jorge Volpi habla con EFE de su nueva novela, 'La República' (Alfaguara), una distopía política con inquietantes resonancias en la actualidad: ambientada en los Estados Unidos de finales de 2026, la democracia ha colapsado, Trump está en la cárcel y se vislumbra un nuevo orden gobernado por los algoritmos. Magdalena Tsanis

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CATHERINE ZETA-JONES

Bilbao - Bilbao acoge la presentación de la serie 'Kill Jackie', grabada en la capital vizcaína y protagonizada por Catherine Zeta-Jones, con la presencia de la actriz y otros miembros del reparto.

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DANA LIXENBERG

Barcelona - KBr Fundación Mapfre presenta, con la presencia de su protagonista, 'Dana Lixenberg. American Images', una mirada profunda a través de la cámara de la sociedad estadounidense contemporánea a través de una selección de sus proyectos que retratan desde los disturbios de Los Ángeles en 1992 hasta los retratos realizados en Jeffersonville (Indiana) o Shishmaref (Alaska).

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TIEMPO OTOÑO

Madrid - El tiempo otoñal irrumpe con intensas lluvias en Extremadura y el riesgo de tormentas y precipitaciones fuertes puntualmente acompañadas de granizo en el noreste peninsular, especialmente en Cataluña, con acumulaciones importantes e incluso posibilidad de trombas marinas próximas al litoral, así como en áreas de la Comunidad Valenciana, a las que se sumará ya por la tarde el litoral gallego.

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AGENDA INFORMATIVA

POLITICA

09:15h.- Madrid.- AYUNTAMIENTO MADRID.- La vivienda y la acampada de Sol tras el desahucio de Maricarmen centran el pleno del Ayuntamiento de Madrid en el que Más Madrid presenta una moción para instar al Gobierno de España a aprobar un real decreto-ley de protección de los inquilinos. Palacio de Cibeles. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

9:30h.- CONSEJO DE MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:30h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa el Congreso, que entre otros asuntos estudia abrir un procedimiento sancionador contra la diputada del PP Ana Vázquez por el incidente con un espray de gas pimienta en el último pleno. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Terrassa (Barcelona).- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un encuentro con representantes empresariales organizado por la patronal Cecot. C/ Sant Pau, 6. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- SENADO INSULARIDAD.- La Comisión Mixta de Insularidad debate varias mociones, entre ellas una sobre la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y otra sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, así como atiende una comparecencia del director general de Inmigración y Cooperación del Gobierno de las Illes Balears, Manuel Pavón. Senado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUNICIPIOS POLÍTICA.- La Federación Española de Municipios y Provincias se reúne en Junta de Gobierno en su sede de Madrid y bajo la presidencia de María José García-Pelayo.

11:30h.- Toledo.- POLÍTICA TRANSICIÓN.- Coloquio entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, y el exministro Rodolfo Martín Villa sobre la Transición al hilo de la inauguración de la exposición 'La Transición en Castilla-La Mancha. La construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983)'. Santa Fe. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Ruedas de prensa de los grupos parlamentarios. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- ESPAÑA SÁHARA.- Reunión de ponencia en la Comisión de Justicia del Senado para informar sobre la proposición de ley de concesión de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española. Senado. (Texto)

13:15h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, son recibidos con honores militares por los reyes en el Palacio Real. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:15h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa asisten al almuerzo en su honor ofrecido por los reyes, tras lo que ambos jefes de Estado mantendrán una reunión. Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- Arranca la primera jornada del debate de política general en el Parlamento de Cataluña, con la intervención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Parlament. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno, en su mayoría sobre la situación en Ceuta y la gestión del Ejecutivo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- LEY NIETOS.- El pleno del Senado debate, después de la sesión de control, una moción consecuencia de interpelación del PP sobre la 'ley de nietos' en la que se insta al gobierno a que revise su instrucción para conceder la nacionalidad. Senado. (Texto). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- Los reyes ofrecen una cena de gala en honor del presidente francés, Emmanuele Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, Palacio Real. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el avance del Índice de Precios de Consumo (IPC) de septiembre de 2026. (Texto) (Infografía)

09:30h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- El Consejo de Ministros aprueba este martes un nuevo paquete anticrisis ante los efectos de la guerra en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:30h.- València.- EMPRESAS EUROPEAS.- El impacto de la Inteligencia Artificial en la economía y los servicios de las cámaras de comercio se analizan en la última jornada del Congreso Eurochambres. Palau de la Música, Paseo de la Alameda, 30.(Texto)

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Turespaña publica la oferta de asientos aéreos programada por las aerolíneas para el mes de octubre. (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCO VALENCIA.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra la antigua cúpula de Banco de Valencia por operaciones inmobiliarios en México. C/ Límite, s/n, San Fernando de Henares.

10:30h.- Madrid.- TRANSPORTES CONGRESO.- La Comisión de Transportes del Congreso debate y vota varias proposiciones no de ley, entre ellas una del PP relativa a la subida de precio del combustible como consecuencia de la guerra de Oriente Medio y otra de Vox para reprobar al ministro Óscar Puente.

10:30h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- La comisión de investigación del Congreso sobre el apagón se reúne a puerta cerrada para ordenar sus trabajos.

11:00h.- Barcelona.- PATRONALES FOMENT.- La patronal Foment presenta el libro blanco sobre el absentismo laboral. Via Laietana, 32. Barcelona.(Texto)

17:00h.- Santander.- CRISIS VIVIENDA.- El Sindicato de Vivienda en Cantabria convoca una "cena popular" en defensa de la vivienda. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- Encuentro informativo con los vicesecretarios de Economía y Hacienda del PP, Alberto Nadal y Juan Bravo, respectivamente, tras la finalización del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Sede PP. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional reanuda el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de Inassa en 2001 por Canal de Isabel II. C/ García Gutiérrez. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ARQUEOLOGÍA ROBO.- La Audiencia Provincial del Madrid juzga a seis acusados de adquirir piezas arqueológicas que habían sido previamente sustraídas para introducirlas en el mercado legal. C/ Santiago de Compostela, 96.

12:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- Concentración convocada por Comisiones Obreras para reclamar la resolución de los procesos selectivos pendientes, el desarrollo de la carrera profesional, la convocatoria del concurso de traslados o la regulación del teletrabajo. Ministerio de Justicia. (Texto)

15:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley del PP para modificar la ley del Poder Judicial, que regula el curso de selección de los aspirantes a ingresar en la Carrera Judicial. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- El Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley PSOE por la que se modifica la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativa a la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Congreso debate una proposición no de ley del PP para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en España. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Congreso debate sendas mociones de PP y Vox sobre la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria den Ceuta. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

09:00h.- Barakaldo (Bizkaia).- SALÓN BIOTECNOLOGÍA.- Inauguración de Biospain 2026, encuentro internacional de biotecnología, en el que interviene el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. BEC. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO CATÓLICOS.- La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU presentan la vigésimo octava edición del Congreso Católicos y Vida Pública. C/ Isaac Peral, 58.

10:30h.- Madrid.- DÍA NIÑA.- El Congreso de los Diputados celebra un acto para conmemorar el Día Internacional de la Niña, a solicitud de Plan Internacional España. Congreso.

10:30h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) celebra la Gala SEOM de Homenaje a Pacientes de Cáncer y Cuidadores. Hotel Meliá Castilla. C/ Poeta Joan Maragall, 43.

10:55h.- Madrid.- CONFERENCIA EPISCOPAL.- La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) celebra su 274 reunión. C/ Añastro, 1. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ENCUESTA FECUNDIDAD.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Encuesta de fecundidad del año 2025. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PUEBLO GITANO.- La directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, comparece en la comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Congreso.

11:00h.- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- DÍA CORAZÓN.- El Hospital de Bellvitge muestra cómo es vivir con un "corazón artificial", una asistencia ventricular de larga duración que este centro sanitario implantó en 11 personas en 2025. C/Feixa Llarga s/n. (Texto)

11:30h.- Madrid.- CONGRESO CIENCIA.- La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso debate varias iniciativas sobre innovación, además de una sobre la burocracia en la investigación científica. Congreso.

12:30h.- Villafranca de los Barros (Badajoz).- FAUNA RECUPERACIÓN.- La divulgadora y naturalista Odile Rodríguez de la Fuente participa en la liberación de un águila imperial ibérica, de nombre 'Félix'. Hospital de fauna de AMUS. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza, como cada martes, los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto) (Infografía)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO ARTES PLÁSTICAS.- El jurado falla el Premio Nacional de Artes Plásticas 2026, que dará a conocer el Ministerio de Cultura.

08:30h.- Villena (Alicante).- TESORO VILLENA.- El ayuntamiento de Villena (Alicante) constituye la comisión especial de investigación para esclarecer las circunstancias del robo del Tesoro de Villena, sesión a puerta cerrada para elegir los miembros, calendario y peticiones de comparecencias. Ayuntamiento. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- El Gran Teatro del Liceo presenta 'La joven Aïda', una iniciativa educativa que reinterpreta el clásico de Giusseppe Verdi. Liceu. (Texto)

10:30h.- Barcelona.- DANA LIXENBERG.- Rueda de prensa para la presentación de las exposiciones 'Dana Lixenberg. American Images', en la que participará la propia fotógrafa holandesa y los comisarios de las muestras. Kbr. Avenida del Litoral, 30. (Texto)

10:30h.- Madrid.- LIBROS HUMANIDADES.- La neurocientífica Nazareth Castellanos y el filólogo Antonio Basanta presentan en rueda de prensa el libro 'Un regalo de los dioses' (Siruela). Ediciones Siruela. C/ Almagro, 25.

10:45h.- Madrid.- RAFAEL AZCONA.- Se inaugura la exposición 'Vidas de Rafael Azcona', organizada por la SGAE con motivo del centenario del nacimiento de uno de los guionistas más importantes del cine español. SGAE. C/ Fernando VI, 4.

11:00h.- Bilbao.- CATHERINE ZETA-JONES.- Presentación de la serie 'Kill Jackie', protagonizada por Catherine Zeta-Jones. Euskal Museoa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Barcelona.- FESTIVAL IN-EDIT.- Los directores del festival In-Edit de cine documental musical, Astrid Rousse y Toni L. Querol, anuncian en rueda de prensa el programa completo y la lista de invitados de la próxima edición, del 29 de octubre al 8 de noviembre. Casa Cupra. Passeig de Gràcia, 109 (Texto)

12:00h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- Presentación de algunas de los números musicales de 'El alma al aire', el musical con canciones de Alejandro Sanz, que se estrena esta semana. Teatro Coliseum. Gran Vía, 78. (Texto)

17:00h.- Barcelona.- FERIA LIBER.- Cerca de 250 editoriales y empresas de 19 países participan en una nueva edición de la feria Liber, que se inaugura este martes. Recinto Gran Via de Fira de Barcelona. (Texto)

18:00h.- València.- CULTURA MUSEOS.- La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos celebra el acto de apertura del curso académico 2026-2027 con la conferencia del director del Museo del Prado, Miguel Falomir, 'Prado, Siglo XXI'. C/ San Pío V, 9.

18:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Paco Mir presenta 'Locuras paralelas', una comedia sobre el azar y el destino que protagonizan Dafne Fernández, Sergio Mur, Diana Palazón y Fernando Andina. Teatro Pavón. EFE

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