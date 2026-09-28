Sánchez defiende la necesidad de poner el foco en la accesibilidad a la vivienda

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Barcelona, 28 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido, durante una visita a una promoción de pisos públicos en Barcelona, la necesidad de poner el foco en la accesibilidad a la vivienda, priorizando el uso residencial frente al turístico -que es una de las palancas que habilita la ley de Vivienda-, y aumentando la oferta asequible.

El jefe del Ejecutivo, acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; por el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; y por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha hecho un recorrido por el interior de los bloques de la promoción de vivienda pública de alquiler asequible ‘Illa Siberia’, en Sant Martí, y ha visitado una de las viviendas, donde ha mantenido un encuentro con sus adjudicatarios.

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Situadas en una antigua zona industrial del barrio del Poblenou, estas viviendas forman parte de un modelo pionero impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, que adjudica a terceros la promoción sin perder la titularidad pública del suelo, cediendo el derecho de superficie por 75 años, a partir de los cuales las viviendas pasan a formar parte del parque público municipal.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, Sánchez ha enfatizado la necesidad de poner el foco en la accesibilidad a la vivienda, aumentando la oferta asequible y priorizando el uso residencial frente al turístico, que es una de las palancas de la ley de Vivienda.

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Esta ley permite a las comunidades autónomas declarar zonas tensionadas y busca contener los precios allí donde se aplica.

Actualmente, hay 317 municipios tensionados en cinco CCAA, uno de ellos Barcelona, donde los precios de los nuevos alquileres han caído un 4,7% tras declararse zona tensionada en 2024, según el Gobierno central. EFE

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(foto) (vídeo)