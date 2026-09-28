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Prolongan la detención de diez menores que agredieron a sus educadoras

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La Fiscalía de Ceuta ha decidido prolongar la detención de diez menores transfronterizas que agredieron durante el pasado fin de semana a sus cuidadoras en uno de los recursos habilitados por la Ciudad Autónoma, según han confirmado fuentes judiciales.

Estaba previsto en un primer momento que las jóvenes prestaran declaración en la mañana de este lunes, pero un problema informático sobrevenido prolongó la declaración hasta bien entrada la tarde. Ha dado tiempo, eso sí, a que estas chicas prestasen declaración. La vista continuará este martes.

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Será cuando las menores mantengan un encuentro con el equipo psicosocial, que será el que sugiera las medidas, según se establece en la legislación vigente, tomándose una decisión posterior por parte de Fiscalía.

Las menores agredieron a sus cuidadoras tras un encontronazo con ellas, ya que las chicas querían ir a la calle a fumar. Ante las reticencias de sus cuidadoras, se generaron momentos de tensión que derivaron en estas agresiones.

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