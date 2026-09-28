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PP y Vox aprueban moción en el Senado de ayudas al turismo en Ceuta con abstención de PSOE

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Madrid, 28 sep (EFE).- La Comisión de Industria y Turismo del Senado ha aprobado este lunes una moción del PP, que ha apoyado Vox "sin ningún tipo de reserva", para pedir al Gobierno que incremente la dotación de 4 millones de euros que ha asignado a las empresas de hostelería y turismo de Ceuta.

El PP considera que el Ejecutivo debería adecuar dicho incremento a la magnitud de las pérdidas acreditadas por la Cámara de Comercio de Ceuta, garantizando al mismo tiempo que las ayudas se tramiten con la máxima agilidad y ampliando su cuantía cuando la evolución de la actividad económica así lo haga necesario y sin subordinar la disponibilidad de los nuevos recursos a la justificación previa de los tramos ya aprobados.

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La iniciativa aprobada también insta al Gobierno a aprobar, en coordinación con la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Cámara Oficial de Comercio y las organizaciones representativas del sector, un Plan Extraordinario de Recuperación Turística de Ceuta, dotado presupuestariamente, con actuaciones, objetivos, indicadores y calendario definidos, dentro de un paquete con otras cuatro medidas.

El senador del PP Agustín Almodóbar ha sostenido que el sector turístico de Ceuta "se siente abandonado por el Gobierno" y ha subrayado que la demanda turística ha caído alrededor de un 90 % desde la "invasión" de julio, mientras que la facturación de los alojamientos hoteleros y la hostelería y restauración ha retrocedido en torno a un 50 % y la de las agencias de viajes del 37,5 %.

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El PSOE se ha abstenido en la votación con el argumento de que el PP no tiene "voluntad de colaboración" para resolver el problema de Ceuta, sino que solo busca obtener "rentabilidad política" del mismo.

La comisión ha aprobado también -con los únicos votos a favor del PP y Vox- instar al Gobierno a promover planes de impulso y promoción del turismo cultural histórico-militar.

Prácticamente por unanimidad (con la única abstención del representante de Vox) ha dado luz verde a otra moción del PP, que se ha puesto de acuerdo en el texto con el PSOE, para apoyar la bioeconomía de la industria del papel y el cartón.

Asimismo han salido adelante dos iniciativas del grupo socialista: una sobre la consolidación del sector español de automoción en el marco del Plan España Auto 2030 y otra para apoyar la candidatura de la Semana Santa de Tobarra (Albacete), procesión y tambor, para su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional. EFE

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