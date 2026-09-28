Martes, 29 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES ESPAÑA-CROACIA

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Sevilla. Tras derrotar (2-3) a Inglaterra a domicilio en su estreno en la Liga de Naciones, la selección española se enfrenta este martes en el estadio de Sánchez Pizjuan de Sevilla a Croacia, que también debutó con victoria en el torneo frente a la República Checa y comparte la primera plaza de su grupo con la vigente campeona del mundo.

(Texto) (Foto)

. También se juegan los partidos Finlandia-Bielorrusia y Moldavia-Islas Feroe (18.00) y Eslovenia-Macedonia del Norte, San Marino-Albania, Eslovaquia-Kazajistán, Bulgaria-Estonia, Luxemburgo-Islandia y Escocia-Suiza (20.45). (FOTO)

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FÚTBOL SELECCIÓN (F)

Las Rozas (Madrid). Sonia Bermúdez, seleccionadora española, anuncia este martes en conferencia de prensa la lista de jugadoras convocadas para los amistosos ante Estados Unidos que se disputarán los próximos 10 y 13 de octubre en Washington y Pensilvania con la vista puesta en el Mundial de Brasil 2027 (11:30 convocatoria / 12:30 rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas).

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(Texto) (Vídeo)

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. La segunda jornada de la Euroliga de baloncesto conduce al Barcelona a Dubai y al Real Madrid a Estambul para jugar contra el EFES, mientras que los dos otros conjuntos españoles de la categoría, Valencia y Baskonia, se cruzan en el Roig Arena.

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TENIS ABIERTO TOKIO

Tokio.El Abierto de Tokio de tenis arranca este miércoles con el español Carlos Alcaraz (n.3 ATP), campeón de la edición de 2025, como primer cabeza de serie y que comenzará su defensa del título enfrentándose al estadounidense Alex Michelsen (n.34)

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTO MOTO

- Rally de Marruecos, prueba del Mundial de RallyRaid (hasta 3).

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BALONCESTO

- Euroliga. 2ª jornada (FOTO): Dubai-Barça (18:00), Anadolu Efes-Real Madrid (19:00) y Valencia Basket-Baskonia (20:30).

- Eurocopa. 1ª jornada. Última hora de los partidos PAOK-Kids&Us Manresa, San Pablo Burgos-Cedevita Olimpia y La Laguna Tenerife-Turk Telekom.

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BALONMANO

- Mundial de Clubes, en la Nueva Capital Administrativa de Egipto (hasta 1). Barça-Mountada Derb Sultan (MAR) (14.30).

- Liga Europea. 1ª jornada: Benfica-Bathco Torrelavega (20.45).

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FÚTBOL

- Liga de Naciones. 2ª jornada (FOTO): España-Croacia, en Sevilla (20:45) y República Checa-Inglaterra (20:45)

. También se juegan los partidos Finlandia-Bielorrusia y Moldavia-Islas Feroe (18.00) y Eslovenia-Macedonia del Norte, San Marino-Albania, Eslovaquia-Kazajistán, Bulgaria-Estonia, Luxemburgo-Islandia y Escocia-Suiza (20.45). (FOTO)

- Convocatoria de la selección española femenina (11:30 convocatoria / 12:30 rueda de prensa de Sonia Bermúdez en Las Rozas)(VÍDEO).

- Copa de la Reina, segunda eliminatoria (y 30).

- Amistosos Australia-Brasil (12.00), EE.UU.-Chile, Rusia-Irán (18.30), Perú-México, Ghana-Gambia, Guinea-Bissau-Nigeria (18.00), Congo-Camerún (21.00), entre otros.

- Liga de Campeones femenina. Previa del Roma-Barça.

. Rueda de prensa del técnico del Barcelona, Pere Romeu, y la jugadora Carla Julià. Sala de prensa Stadio Tre Fontane (Roma, 17.30).

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime. Apertura. Adelantado de la 7ª jornada: Wanapix-ElPozo Murcia Costa Cálida (20.30).

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TENIS

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

- Previa del Abierto de Tokio

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EFE/dep

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