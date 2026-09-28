La jueza que procesó a David Sánchez, admitida como acusación en el caso Leire

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Madrid, 28 sep (EFE).- La jueza Beatriz Biedma, que investigó y propuso juzgar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ejercerá la acusación particular en la causa sobre una presunta trama coordinada por la exmilitante del PSOE Leire Díez para tratar de boicotear casos judiciales que afectasen al partido o al Ejecutivo.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado a Biedma como acusación particular y la ha citado a declarar el próximo 8 de octubre como perjudicada en un procedimiento que mantiene como investigados, además de a Díez, a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, o a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros.

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En cambio, el magistrado ha rechazado investigar una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano", que en una publicación de prensa se relacionó con la supuesta existencia de contactos promovidos con un "conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada", según apuntó en su escrito esta jueza.

Pedraz rechaza investigar por el momento el significado y alcance de dicha anotación porque, como señala la Fiscalía, no hay información en los informes de la causa "y no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas de Leire Díez" si no hay otros datos que las doten de relevancia. EFE

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