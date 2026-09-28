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Junts avisa al Gobierno de que el acuerdo sobre vivienda se aleja tras el último borrador

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Madrid, 28 sep (EFE).- Junts ha avisado al Gobierno de que el acuerdo sobre las medidas en materia de vivienda que debe incluir el real decreto que se podría aprobar este martes en Consejo de Ministros tras el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, se ha alejado tras el último borrador presentado por el Ministerio de Vivienda.

Fuentes de Junts han explicado a EFE que el Gobierno había hecho pública una propuesta de posible consenso con la que el partido catalán estaba mayoritariamente de acuerdo, pero que el decreto ley ha cambiado sustancialmente esta tarde "a causa de la presión de sus socios".

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Este cambio ha provocado que, según estas fuentes, el decreto ley se convirtiera en un decreto ley ómnibus al que se han incorporado múltiples medidas que no formaban parte de lo que se había trabajado y que ya impidieron la convalidación de los anteriores decretos.

El texto recupera dar por buenas las ocupaciones, dejando sin protección a los pequeños propietarios y dejándolos al mismo nivel que los fondos buitre. Además, se hace una modificación integral de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de hasta 34 artículos, vía real decreto, a pesar de que esta reforma ya se está tramitando con la participación de todos los grupos políticos en el Congreso mediante la ley correspondiente, aseguran las fuentes de Junts.

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Aun así, Junts sigue dispuesto a continuar negociando hasta el final para encontrar un texto que dé respuesta a los problemas reales de vivienda. EFE

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