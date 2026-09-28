Espana agencias

Feijóo vuelve a Barcelona este martes para verse con la patronal de Terrassa y seguir desgranando sus medidas económicas

Imagen Z6QQFWHP5NGSVMESZPD5UHO4TI
Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá este martes a Barcelona para reunirse con la patronal de Terrassa y seguir desgranando las reformas económicas que plantea su formación para recuperar poder adquisitivo y modernizar la economía.

En concreto, Feijóo participará a las 9.30 horas, en un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrasa (CECOT), en el que también intervendrá el presidente de dicha patronal, Xabier Panés.

PUBLICIDAD

Según el PP, la inflación permanente y el deterioro del poder adquisitivo de las familias necesitan de actuaciones urgentes. Por eso, ha planteado un decálogo de medidas económicas para mejorar la renta disponible de las familias, facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la productividad de la economía española.

La pasada semana, Feijóo ya propuso un plan de choque para la mejora del poder adquisitivo con medidas como duplicar las desgravaciones por cada hijo desde agosto hasta final de año, la aplicación del IVA al 0% a los alimentos básicos y bajada del 21% al 10% del IVA a la energía.

PUBLICIDAD

Este lunes ha vuelto a denunciar ante la Junta Directiva del PP la situación que afrontan las familias. "¿Dónde está el dinero de un país que paga más que nunca y vive peor que nunca?", se ha preguntado, tras criticar que los que quieren ahora agitar las calles son los mismos que han "exprimido a los trabajadores" y han "triturado a la clase media". "¡Son los mismos que han fracasado en todo porque estaban trincando lo más grande!", ha exclamado ante la plana mayor del PP.

FEIJÓO ESTUVO HACE DÍEZ DÍAS EN BADALONA

El líder del Partido Popular ya estuvo en Cataluña hace 10 días. En concreto, viajó a Badalona para participar en un acto con afiliados del PPC en ese municipio que gobierna el 'popular' Xavier García Albiol, baluarte del partido contra la inmigración irregular.

En ese acto, Feijóo reclamó "una política migratoria ordenada, abierta a quienes quieran venir a trabajar y a cumplir las leyes" y afirmó que "España estará cerrada a cal y canto" para quienes vengan a saltarse la ley. "El pasaporte tiene derechos y también tiene deberes, y si no, no hay pasaporte", aseveró.

En 'Génova' son conscientes de que Cataluña es clave para llegar a Moncloa por el elevado número de escaños que reparte y será una de las prioridades del PP ante las generales de 2027. En este momento, los 'populares' solo tienen seis diputados (cinco en Barcelona y uno en Tarragona) pero aspiran a mejorar su resultado en la ciudad condal y lograr representación en Lleida y Girona.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los manifestantes cortan la Diagonal de Barcelona durante la visita de Pedro Sánchez: “No queremos migajas, no queremos una farsa”

El presidente Pedro Sánchez ha viajado hasta Cataluña para intervenir en un acto y exigir la renovación automática de los contratos de alquiler

Los manifestantes cortan la Diagonal de Barcelona durante la visita de Pedro Sánchez: “No queremos migajas, no queremos una farsa”

Se filtra el borrador del decreto: el Gobierno negocia con sus socios prorrogar dos años los alquileres y frenar los desahucios hasta 2028

El texto que negocia el Ejecutivo contempla también deducciones para jóvenes, ventajas fiscales para los caseros y préstamos del ICO para la compra de vivienda

Se filtra el borrador del decreto: el Gobierno negocia con sus socios prorrogar dos años los alquileres y frenar los desahucios hasta 2028

Nueve años de lucha contra los abusos en la vivienda hasta llenar Sol: así ha construido el Sindicato de Inquilinas su poder de convocatoria

La organización advierte que mantendrá la acampada si el decreto ley de vivienda que el Gobierno prevé aprobar este martes no incluye medidas como los contratos de alquiler indefinidos

Nueve años de lucha contra los abusos en la vivienda hasta llenar Sol: así ha construido el Sindicato de Inquilinas su poder de convocatoria

Jordi Roca, chef y repostero: “Este soufflé de chocolate da respeto, pero con un par de trucos conseguiréis un postre aéreo y cremoso”

El pequeño de los hermanos Roca ha compartido a través de sus redes sociales el paso a paso para preparar un riquísimo postre a la altura de un tres estrellas Michelin

Jordi Roca, chef y repostero: “Este soufflé de chocolate da respeto, pero con un par de trucos conseguiréis un postre aéreo y cremoso”

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar sigue sin ver cerca el acuerdo de vivienda y exige como condición la renovación automática de los alquileres

El PSOE trabaja contra reloj para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar sigue sin ver cerca el acuerdo de vivienda y exige como condición la renovación automática de los alquileres
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar sigue sin ver cerca el acuerdo de vivienda y exige como condición la renovación automática de los alquileres

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar sigue sin ver cerca el acuerdo de vivienda y exige como condición la renovación automática de los alquileres

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

PP y Vox tumban una moción para que las mujeres puedan participar en la fiesta Misteri d’Elx: “Participábamos desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir de 2001”

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

ECONOMÍA

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

DEPORTES

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”