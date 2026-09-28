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El foro de la industria audiovisual Iberseries & Platino abre su sexta edición en Madrid

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Madrid, 28 sept (EFE).- La sexta edición del Iberseries & Platino Industria reunirá del 29 de septiembre al 2 de octubre en Matadero Madrid al sector audiovisual de Iberoamérica y Europa, en un foro en el que se avanzarán nuevos proyectos, los creadores compartirán sus experiencias y se firmarán alianzas.

En esta nueva edición del mayor punto de encuentro del sector audiovisual en habla hispana y portugués, que nació en 2021 tras la pandemia, estarán presentes 54 países, más de 1.500 empresas, un centenar de proyectos seleccionados entre un millar y 230 ponentes, con México como país invitado.

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Promovido por la entidad de gestión de derechos audiovisuales EGEDA y la Fundación Secuoya, en colaboración con Federación Iberoamericana de productores Cinematográficos (FIPCA) y el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, se ha inaugurado este lunes en un acto en los Teatros del Canal.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado que Madrid se convierte en "capital indiscutible audiovisual" con este evento, en el que "talento y oportunidad se dan la mano", mientras que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la importancia de, a través de la cultura, "hacer crecer la ciudad", que se ha convertido en "la capital de Iberoamérica en Europa".

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Durante el evento, en la sección 'Iberscreening', cadenas de televisión, plataformas, productoras y distribuidores expondrán sus contenidos con una propuesta dirigida a compradores internacionales.

En la primera jornada, Atresmedia presentará su nuevo 'thriller' 'Trazos ocultos', con la presencia de la actriz Toni Acosta y sus creadoras, Sara Cano y Paula Fabra, que desvelarán las claves creativas del proyecto que llegará en 2027.

Además, el 30 de septiembre, RTVE presentará un adelanto de las últimas producciones de ficción de la Corporación, con avances de 'Rojo sobre blanco', un 'thriller' policíaco creado por Daniel Écija y protagonizado por Hugo Silva y María Hervás, y 'Rocío', la miniserie de ficción sobre la vida de Rocío Jurado.

La artista Mala Rodríguez presentará su documental 'Mala llena eres de gracia', producido por Mediacrest, Minuto 90 Films y JCDe Productions, junto al equipo detrás del proyecto que narra su vida a través de sus canciones.

Según las previsiones, Movistar Plus + y Arte presentarán las primeras imágenes de 'Matar a un oso' de la mano de sus responsables, Alberto y Jorge Sánchez-Cabezudo, creadores de la miniserie inspirada en el caso real de la muerte el oso Cachou en el Valle de Arán durante el confinamiento por la pandemia.

La programación incluirá también conferencias y encuentros profesionales que profundizarán en la propiedad intelectual, la adaptación literaria, la financiación, el consumo, los microdramas y las nuevas oportunidades, con representantes de empresas como HBO MAx, Telemundo Studios, BBC Studios, AMC, Secuoya Content Group o Amazon MGM Studios.

La dimensión internacional del encuentro se reforzará con la participación de delegaciones de Italia, Portugal, Corea, Turquía, India, China, entre otros países, que estarán presentes en las distintas actividades del evento, con el objetivo de ampliar las oportunidades de colaboración entre profesionales y mercados audiovisuales de distintos territorios. EFE

(Foto)

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