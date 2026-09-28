Acusan de asesinato a los cuatro investigados por el crimen de un médico en Roquetas (Almería) en 2024

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La Fiscalía y la acusación particular han acusado de un delito de asesinato a los cuatro investigados relacionados con el crimen del médico Rafael Piorno Fermoselle, quien fue apuñalado en su vivienda de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), a finales de agosto de 2024.

La Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería) ha acogido este lunes la comparecencia prevista en la ley de Tribunal de Jurado para concretar los delitos por los que se investiga, en este caso, a un agente de Policía Nacional, su pareja sentimental, su hijo y un vecino de León, a quien se atribuye la autoría material del crimen.

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La letrada de la acusación particular Josefa Ramos, que representa a la familia del doctor, ha confirmado a Europa Press el papel que las acusaciones achacan a los cuatro investigados al estimar que habrían actuado al unísono bajo un plan preconcebido para acometer el asalto a la vivienda que el facultativo tenía en venta.

De otro lado, los abogados de las defensas han sostenido estrategias distintas, sentido en el que Ó.F.S., representado por José Luis Martínez, ha confesado la comisión del crimen al tiempo que ha mostrado "colaboración" para esclarecer los hechos.

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La instructora Marina Masegosa ha dado dos días a las partes para que efectúen de manera formal su petición de nuevas pruebas, con lo que desde la defensa del leonés se prevé la petición de informes con los que demostrar posibles atenuantes e incluso la inimputabilidad de su cliente por drogadicción en el momento de los hechos.

De otro lado, la defensa del agente policial J.J.F.M., identificado como 'ideólogo' del crimen, ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones para la pareja sentimental y el hijo del investigado, quienes se encuentran en libertad provisional por estos hechos. La abogada Elisabeth Guerrero, que representa a estos tres investigados, reiterará la práctica de pruebas para desvincular a sus representados de los hechos.

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Según los indicios que obran en autos, el agente de Policía Nacional y su compinche se pusieron de acuerdo para acometer un plan, que habría sido ideado por el primero de ellos, para acudir a la casa del facultativo, muy conocido en Roquetas de Mar ya que también figuraba en la candidatura de las elecciones municipales del PP de 2023.

Así, habrían realizado tareas previas de vigilancia y preparación antes de acudir a la vivienda. Para ello, además, habrían contado con la colaboración de la pareja sentimental del agente así como de su hijo.

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Con ello, el 23 de agosto de 2024 acudieron sobre las 15,45 horas a la vivienda a bordo de una furgoneta a nombre de la novia de policía, la cual aparcaron en las inmediaciones del dúplex del doctor, en la calle Enrique Granados.

Hasta la vivienda acudió en primer lugar el acusado de origen leonés, quien habría simulado su interés por realizar una visita a la casa para adquirirla. Fue al poco de abrir la puerta cuando el investigado habría agredido con un táser al médico.

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A consecuencia de la defensa ejercida por Rafael Piorno "con un cuchillo", el investigado habría conseguido hacerse con el arma y asestarle a la víctima tres puñaladas en el cuello, a la altura de los hombres.

Acto seguido, el policía habría acudido a la vivienda vestido como para no se reconocido y, junto a su compinche, habría maniatado a la víctima para que no pudiera pedir auxilio. El doctor falleció poco después en su propia casa.

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Los investigados habrían tratado posteriormente de limpiar la sangre y hacer desaparecer el resto de vestigios del delito, para lo que habrían robado diversas prendas de roba del fallecido antes de salir de forma escalonada de la casa con una bolsa de plástico con algunos efectos. Después se marcharon en la furgoneta y, al día siguiente, habrían viajado juntos a León.